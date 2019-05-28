Kırmızı-beyazlı ekip, bu sezon deplasmana oranla evinde daha başarılı bir grafik çizdi. İç sahada oynadığı 17 karşılaşmada 27 puan toplamayı başaran Sivasspor, deplasmanda ise 17 karşılaşmada 14 puan kazandı.



Ligde iç sahada en başarılı 8. takım olan kırmızı-beyazlılar, aynı başarıyı deplasmanda sergileyemedi.



İç sahada çıktığı 17 maçtan 7'sinden galibiyetle, 6'sından beraberlikle, 4'ünden ise mağlubiyetle ayrılan Sivasspor, deplasmanda ise 3 galibiyet ve 5 beraberlik elde etti, 9 kez de rakiplerine boyun eğdi.



İç sahada rakip fileleri 24 kez havalandırıp kalesinde 18 gol gören Sivasspor, deplasmanda ise 25 gol attı, 36 gol yedi.



SAHASINDA ŞAMPİYONU YENDİ



Kırmızı-beyazlılar, bu sezon evinde Aytemiz Alanyaspor'u 1-0, Bursaspor'u 2-0, Göztepe'yi 2-0, MKE Ankaragücü'nü 4-0, Akhisarspor'u 2-1, Evkur Yeni Malatyaspor'u 2-0 ve şampiyon Galatasaray'ı 4-3 mağlup etmeyi başardı.



Sahasında Kasımpaşa'ya 3-0, Antalyaspor'a 2-1, İstikbal Mobilya Kayserispor'a 3-1 ve Beşiktaş'a 2-1 yenilen Sivasspor, Büyükşehir Belediye Erzurumspor'la 2-2, Fenerbahçe ile 0-0, Atiker Konyaspor'la 0-0, Çaykur Rizespor'la 1-1, Trabzonspor'la 1-1 ve Medipol Başakşehir'le 0-0 berabere kaldı.