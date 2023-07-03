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Sivasspor'un yeni sezonda giyeceği alternatif forma belirlendi

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor'un 2023-2024 sezonunda giyeceği alternatif forma, taraftarların oylarıyla seçildi

Giriş: 03.07.2023 - 00:21 | Güncelleme: ABONE OL
Sivasspor'un yeni sezonda giyeceği alternatif forma belirlendi
AA

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, "Yeni Sezon Alternatif Formamızı Sen Tasarla" sloganı ile 19 Haziran'da başlatılan yarışmaya 140 tasarım ile katılım sağlandı.

Forma tasarımları Türkiye Futbol Federasyonu standartları göz önünde bulundurularak, uygulanabilirliklerine göre ön elemeye tabi tutuldu. Ön elemenin ardından 4 forma tasarımı, taraftarların beğenisine sunuldu.

Sivasspor Kulübünün internet sitesi üzerinden yapılan ankette 6 gün boyunca taraftarlar, en çok beğendiği formayı oyladı. Bu süre içerisinde ankete 6 bin 418 taraftar katıldı.

Fatih Özdal tarafından tasarlanan, tarihi Gök Medrese içerisinde bulunan Eyvan Duvarı'ndaki çini desenli forma tasarımı, 2 bin 615 oy alarak Sivasspor'un yeni sezon alternatif forması oldu.

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