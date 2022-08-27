Sivasspor'un rakipleri kimler oldu, hangi gruba düştü ve maçları ne zaman? Başakşehir'in rakipleri hangi takımlar ve maçları hangi gün oynanacak?

Sivasspor'un rakipleri kimler oldu, hangi gruba düştü? Başakşehir'in rakipleri hangi takımlar, hangi gruba gitti?

UEFA Konferans Ligi'nde grup kuraları çekildi. Bu yıl ülkemizi kupada temsil edecek olan Sivasspor ve Başakşehir'in de rakipleri belirlendi. Başakşehir, kendisine A Grubu'nda yer bulurken Sivasspor ise G Grubu'nda mücadele edecek. İşte, temsilcilerimizin rakipleri...

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