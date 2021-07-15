Sivasspor'un rakibi belli oldu

Türk temsilcisinin rakibini belirleyen turnuvanın 1. eleme turu rövanş karşılaşmasında, Moldova ekibi Petrocub, Kuzey Makedonya'nın Sileks takımını başkent Kişinev'deki Zimbru Stadı'nda ağırladı.

İlk yarısı golsüz geçen karşılaşmada Petrocub, 90+5. dakikada Mihail Platica'nın attığı golle rakibini 1-0 mağlup ederek ikinci turda Demir Grup Sivasspor'un rakibi oldu.

Petrocub ile Sileks takımı arasındaki ilk karşılaşma, 1-1 eşitlikle sonuçlanmıştı.