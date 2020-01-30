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Sivasspor'un golcüsü Arouna Kone'den kötü haber

Çaykur Rize maçında sakatlanan Arouna Kone'den kötü haber geldi. Sivasspor Doktoru Burak Ayyıldız, deneyimli golcünün 3-4 hafta sahalardan uzak kalacağını bildirdi

30.01.2020 - 20:51 | Güncelleme:
Arouna Kone

Süper Lig'in lideri Demir Grup Sivasspor'un golcü oyuncusu Arouna Kone'nin 3-4 hafta sahalardan uzak kalacağı bildirildi.

Kulüp doktoru Burak Ayyıldız, kırmızı-beyazlıların internet sitesinden Arouna Kone'nin sağlık durumu hakkında bilgi verdi.

Kone'nin ligin 19. haftasındaki Çaykur Rizespor maçında sakatlandığını anımsatan Ayyıldız, karşılaşma sonunda yapılan değerlendirmeler neticesinde, oyuncunun sol bacak ön üst adalesinde "seviye 2"ye yakın düzeyde yırtık tespit edildiğini belirtti.

Ayyıldız, Arouna Kone'nin tedavisinin 3-4 hafta sürmesinin planlandığını aktararak, kırmızı-beyazlı ekipte, Fernando Andrade ve Arouna Kone'nin dışında sakatlığı olan başka sporcu bulunmadığını ifade etti.

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