03 NİSAN 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Yamanspor’un altyapısından yetişip 2006 yılında Sivasspor’un altyapısına transfer olan ve 2008’de Sivasspor A takımı ile profesyonel mukavele imzalayan 32 yaşındaki Ziya Erdal, takımın resmen demirbaşı oldu.
2008-2009 sezonunda Kırşehirspor'a kiralanan Ziya Erdal, sezon sonu ise Anadolu Üsküdar’a transfer oldu. Burada bir sezon oynayan Erdal, daha sonra 2010-11 sezonunda Sivasspor’a geri döndü. Teknik direktörlerin vazgeçilmezi olan Ziya Erdal, 10 sezon boyunca istikrarlı bir şekilde takımda yer aldı.
273 MAÇA ÇIKTI
Sivasspor’la profesyonel liglerde 273 müsabaka oynayan deneyimli oyuncu Erdal, 4 kez de fileleri sarstı. 26 kez asist yapan Erdal, 60 kez sarı kartla, 5 kez de kırmızı kartla cezalandırıldı. Toplamda 22 bin 145 dakika kırmızı-beyazlı formayı terleyen Ziya Erdal, 1 kez de kendi kalesine gol attı.
Tecrübeli futbolcu bu sezon 20 karşılaşmada görev aldı. Teknik Direktör Rıza Çalımbay’ın vazgeçilmez oyunları arasında yer alan Erdal, 15 kez ilk 11’de göreve başladı. 1 gol, 3 asist yapan Erdal 2 kez de sarı kartla cezalandırıldı.
Yiğidolar’ın istikrarlı oyuncusu Ziya Erdal, 9 yıl önce milli takım formasını giydi. Türkiye A2 milli takımında 8 Şubat 2011’de görev alan Erdal, 7 kez maça çıktı. Bu maçlarda 225 dakika sahada kalan Erdal 1 sarı kart gördü.
SÖZLEŞMESİ BİTİYOR
Sivas Zaralı oyuncu Ziya Erdal’ın Sivasspor ile sözleşmesi bu sene sona eriyor. Tecrübeli defans oyuncusunun Sivasspor ile olan sözleşmesi 31 Mayıs 2020’de sona erecek.
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