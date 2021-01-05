Sivasspor'un "dede"sinden dalya

AA

Sivasspor'da dördüncü sezonunu geçiren, gol sevinçlerini elinde baston varmış gibi ilginç bir dansla kutladığı için "dede" lakabıyla anılan Fildişi Sahilli forvet, 2017-2018 sezonundan itibaren top koşturmaya başladığı Süper Lig'de, 100 karşılaşmada görev aldı.

Kırmızı-beyazlılarda, attığı gollerle dikkati çeken 37 yaşındaki tecrübeli oyuncu, Sivasspor kariyerinde teknik direktörler Samet Aybaba, Tamer Tuna ve Rıza Çalımbay ile çalıştı.

Arouna Kone, ligde 56 karşılaşmada ilk 11'de şans buldu, 44 karşılaşmada ise oyuna sonradan girdi.

Kenarda kalsa da teknik direktörlerin vazgeçemediği isim olan Arouna Kone, sonradan dahil olduğu 44 karşılaşmada rakip fileleri 8 kez havalandırma başarısı gösterdi.

Kone, ilk 11'de forma şansı bulduğu 56 maçta ise 23 gole imza attı. Türkiye Kupası'nda ise 6 maçta forma giyen tecrübeli golcü, bu kulvarda 1 kez gol sevinci yaşadı.

AROUNA KONE'NİN LİG PERFORMANSI

Sivasspor'a 2017-2018 sezonunda Everton'dan transfer edilen Arouna Kone'nin, kırmızı-beyazlı formayla lig performansı şöyle:

SEZON MAÇ GOL SARI KART KIRMIZI KART 2017-2018 33 13 3 1 2018-2019 26 10 1 2019-2020 29 7 1 2020-2021 12 1 1