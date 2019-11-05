05 KASIM 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor'un "dede" lakaplı 36 yaşındaki forveti Arouna Kone, oyuna sonradan dahil olduğu 8 maçta 3 gol kaydetti.
Kırmızı-beyazlı ekipte üçüncü sezonunu geçiren Fildişi Sahilli forvet, ligde geride kalan haftalarda kulübeden oyuna dahil olmasına rağmen takımına sağladığı katkıyla dikkati çekiyor.
Kone, ligde geride kalan 10 haftada 9 müsabakada forma şansı buldu. Ligde sadece 8. haftada Ankaragücü'ne karşı ilk 11'de görev alan Kone, 8 mücadelede ise oyuna yedek kulübesinden dahil oldu.
Ligin 3. haftasında kırmızı-beyazlı ekibin evinde oynadığı Gaziantep Futbol Kulübü maçında oyuna sonradan dahil olan Kone, takımını beraberliğe taşıyan gole imza atma başarısı gösterdi.
Kone, Sivasspor'un ligin 8. haftasında deplasmanda Galatasaray'a 3-2 mağlup olduğu ve 10. haftada deplasmanda Yukatel Denizlispor'u 2-0 mağlup ettiği karşılaşmalarda da yedek kulübesinden oyuna girerek birer gole imza attı.
Ligde 9 maçın 8'inde yedek kulübesinde başlamasına rağmen süre aldığı 218 dakikada 3 gol atan Kone, ligin "yedek golcüleri" arasında yer alıyor.
Gol sevinçlerini elinde baston varmış gibi ilginç dansla kutlayan Kone, yaşıyla ilgili eleştirilere de golleriyle cevap veriyor.
KULÜBEDEN ÖNEMLİ KATKI
Kırmızı-beyazlı ekipte Kone'nin haricinde gole dönük orta saha oyuncusu Fernando ve orta saha oyuncusu Erdoğan Yeşilyurt da yedek kulübesinden oyuna girerek gol atma başarısı gösteren futbolcular arasında yer aldı. Fernando, Çaykur Rizespor ve Trabzonspor maçlarında, Erdoğan Yeşilyurt ise Galatasaray maçında oyuna sonradan dahil olarak rakip fileleri havalandırdı. Sivasspor'un Fildişi Sahilli forveti Arouna Kone, 2018-2019 sezonunda 10 golle takımının skor yükünü taşıyan isim olmuştu.
SİVASSPOR HER MAÇTA GOL ATMA BAŞARISI GÖSTERDİ
Süper Lig'in 10. haftasına 18 puanla 2. sırada giren Demir Grup Sivasspor, geride kalan periyotta tüm maçlarda rakip fileleri havalandırma başarısı gösterdi. Sivas temsilcisi, ligde 18 kez gol sevinci yaşadı.
Süper Lig'de son 5 sezonun en başarılı performansını sergileyen kırmızı-beyazlı ekipte, geride kalan 10 haftada Mustapha Yatabare 4 golle takımın en golcü ismi olurken, 3'er gol atma başarısı gösteren Arouna Kone, Fernando Andrade ve Mert Hakan Yandaş takımdaki en golcü oyuncular olarak dikkati çekiyor.
Sivasspor'da, Emre Kılınç 2, Erdoğan Yeşilyurt, Hakan Arslan ve Uğur Çiftçi de birer kez fileleri sarstı.
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