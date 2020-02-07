Sivasspor'un "boşu" yok

07 ŞUBAT 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Süper Lig'de 41 puanla zirvede yer alan kırmızı-beyazlılar, gol yollarındaki etkinliğiyle de dikkati çekiyor.
Bu sezon ligde geride kalan 20 haftada tüm maçlarda fileleri havalandıran Sivas ekibi, gruptaki 17 takıma karşı da gol sevinci yaşadı.
Sivasspor, Süper Lig'de Trabzonspor (43) ve Aytemiz Alanyaspor'un (40) ardından 39 golle Fenerbahçe ve Başakşehir ile birlikte en fazla gol atma başarısı gösteren ekipler arasında yer aldı.
Zirve mücadelesi veren ekiplerden Trabzonspor 1, Medipol Başakşehir ve Beşiktaş 3'er, Fenerbahçe 4, Galatasaray 5, Aytemiz Alanyaspor ise 6 maçta gol atamadı.
Avrupa'nın 5 büyük liginde mücadele eden 78 takım arasından sadece Premier Lig lideri Liverpool ve Bundesliga'nın zirvesinde yer alan Bayern Münih, Sivasspor ile aynı başarılı istatistiğe imza attı.
Liverpool 25 maçta, Bayern Münih ise 20 maçın tamamında gol sevinci yaşadı. İngiltere temsilcisi Liverpool 60, Alman ekibi Bayern Münih ise 58 gol kaydetti.
TARİHİN EN GOLLÜ SEZONU
Sivasspor, Süper Lig tarihinde 20. haftalar itibariyle 39 gole ulaşarak bu periyotta tarihi bir başarı yakaladı.
Süper Lig'e tarihinde ilk kez 2005-2006 sezonunda yükselen kırmızı-beyazlılar, bu sezon ligde geride kalan süreçte ligin en fazla gol atan takımları arasında yer almayı başardı.
Rakip fileleri 39 kez havalandırma başarısı gösteren Sivasspor, 14. sezonunu geçirdiği Süper Lig'de 20 maçlık periyotta en iyi hücum performansını sergiledi.
Ligde 20'nci haftalar itibarıyla Brezilyalı teknik direktör Roberto Carlos'un çalıştırdığı 2013-2014 sezonunda 36 gole ulaşan Demir Grup Sivasspor, şampiyonluk mücadelesi verdiği 2007-2008 ve 2008-2009 sezonlarında ise 33'er gol atmıştı.
Ligde her maçta gol atma başarısı gösteren kırmızı-beyazlılar, maç başı 1,95 gol ortalamasıyla oynuyor.
GOLLERDE YATABARE İMZASI
Demir Grup Sivasspor'un Malili futbolcusu Mustapha Yatabare, ligin geride kalan bölümünde attığı gollerle takımının başarısında önemli rol üstlendi.
Sivas ekibinin sezon başında İttifak Holding Konyaspor'dan transfer ettiği ve 20 haftalık periyotta 8 golle takıma önemli katkı sağlayan 33 yaşındaki Yatabare, Beşiktaş (2),Medipol Başakşehir, MKE Ankaragücü, Antalyaspor, Kasımpaşa, Gençlerbirliği ve Göztepe maçlarında fileleri havalandırma başarısı gösterdi.
Sivasspor'da Emre Kılınç 6, Fernando ve Hakan Arslan beşer, Arouna Kone, Erdoğan Yeşilyurt ve Mert Hakan Yandaş dörder, Uğur Çiftçi, Ziya Erdal ve Yasin Öztekin birer golle takımına katkı sağladı.
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