Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamada bulunan Uzğur, maçta ellerinden geleni yaptıklarını dile getirerek, "İyi mücadele ettik, goller de bulduk. Gönül isterdi ki ufak tefek bir kaç hatayı yapmayalım ve bunlar da golle sonuçlanmasın. Ancak oyunun genelinde futbolcularımızın mücadelesinden ve isteğinden son derece memnunuz. Hedefimiz artık bu arayı iyi değerlendirip, sonraki maçlarda iyi yerlerde olmak." diye konuştu.

Brezilyalı futbolcuları Robinho'ya transfer teklifi olup olmadığına yönelik bir soru üzerine Uzğur, "Robinho gibi bir futbolcuyu herkes ister. Sivas'ta mutlu olduğunu ifade ediyor. Çok da mutlu. Bizimle beraber olacağına inanıyorum." ifadelerini kullandı.