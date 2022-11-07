Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında deplasmanda Fenerbahçe'ye 1-0 yenilen Demir Grup Sivasspor'un teknik direktörü Rıza Çalımbay, ortaya koydukları mücadeleden memnun olduğunu söyledi.

Ülker Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Çalımbay, Avrupa'da oynayan 2 takımın güzel bir lig maçı ortaya çıkardığını belirtti.

Maçın başından sonuna disiplini bozmadıklarını belirten Çalımbay, "İki tane Avrupa'da mücadele eden takımımızın gerçekten çok güzel bir lig maçı oldu, her şey vardı. Pozisyon, mücadele vardı. Fenerbahçe 10 kişi kaldıktan sonra onu değerlendirmemiz gerekiyordu, istediğimiz gibi olmadı. Son paslarda sıkıntı yaşadık. Maçın başından sonuna kadar disiplini bozmadan iyi bir oyun oynadık ama bugün istediğimiz neticeyi alamadık. Oyun olarak takımımdan memnunum." ifadelerini kullandı.

Son dakikalarda her türlü riski aldıklarını aktaran Çalımbay, şöyle devam etti:

"Defansımızı 3 kişi bıraktık ama bir iki yanlış yaptık orada. Doldur boşalt oyununa döndük, bu da Fenerbahçe'nin istediği oyundu. Son girdiğimiz 1-2 pozisyonu değerlendirebilseydik iyi şekilde ayrılabilirdik. Fenerbahçe'ye yüzde yüz pozisyon vermedik. Lig maçı bu, yapacak bir şey yok. Buradan en kötü beraberlikle ayrılabilirdik. 10 kişi kaldıktan sonra belli bir baskı kurduk. Fenerbahçe'de kontra atağa dönük oynadı. Oyuncularını değiştirdi, yedek oyuncularını kullandılar. Biz orada son pasları yapamadık. Ben de ikaz ettim 'uzun oynamayın' diye. Basit, kenardan gelelim dedim çünkü kenardan geldiklerimiz pozisyon oldu. Onun dışında iyi mücadele ettik."