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Rıza Çalımbay: Sıkıntılı bir maç oldu

Demir Grup Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, Galatasaray'a 2-0 mağlup oldukları maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Giriş: 20.05.2023 - 22:43 | Güncelleme: ABONE OL
Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay: Sıkıntılı bir maç oldu
AA

Demir Grup Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, Spor Toto Süper Lig'de Galatasaray'a 2-0 yenildikleri maçın istedikleri gibi bitmediğini söyledi.

Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamada bulunan Çalımbay, iyi bir takıma karşı oynadıklarını belirterek, "Maç istediğimiz gibi bitmedi. Karşımızdaki takım gerçekten mükemmel bir hava yakalamış, taraftarlarıyla bütünleşmiş. Zaten bu bütünleşme olduğu zaman da çok güzel şeyler ortaya çıkıyor. Bugüne kadar da güzel bir form yakaladılar. Biz maça bayağı bir eksik geldik. Onun için de sıkıntılı bir maç oldu. İlk yarı tam adapte olamadık. Galatasaray baskı kurdu ve golü de attı. Ama ikinci yarıya başladığımızda gayet iyi şekilde değişikliklerimizi de yaptık. Ancak yine çok kolay bir gol yedik. Dediğim gibi istediğimiz gibi bir şekilde maçı bitiremedik." diye konuştu.

Bu sezon üç kulvarda mücadele ettiklerini hatırlatan Çalımbay, "Üç sene üst üste hem Avrupa hem lig hem de Türkiye Kupası'nı bir arada götürmeye çalıştık. Kadro yetersiz olduğu zaman ya da sakatlıklardan büyük sıkıntılar yaşadık. Bu sıkıntıyı Galatasaray maçında da bekliyorduk. Yine de elimizden gelen her şeyi yapmaya çalıştık. Bazı arkadaşlarımızı korumaya çalıştık. Biz ligde rahat olsaydık bu maç böyle bitmezdi. Daha değişik bir maç olurdu." ifadelerini kullandı.

Rıza Çalımbay, Anadolu'dan üst üste üç kez Avrupa kupalarına katılan tek takım olduklarını vurgulayarak, "Bütçe olarak çok zayıfız. Belki Galatasaray'ın aldığı bir oyuncuyla bizim bütün takımı yaparsınız. Bir de bizim takım, Avrupa'nın en yaşlı takımı. Üç kulvarda bir arada yarıştığınızda mutlaka bir şeyler çıkıyor. Sakatlıklar çıkıyor, yorgunluklar çıkıyor. Geniş bir kadromuz da yok. Bu sene çok büyük şanssızlık yaşadık. İnşallah onu da telafi edeceğiz. Kupada bir, ligde de kalan iki maçımız var." değerlendirmesinde bulundu.

Tecrübeli teknik adam, Demir Grup Sivasspor'da devam edip etmeyeceğine yönelik soruya, "Ben kendim de Sivaslıyım. Çalıştığım süre içerisinde Sivas'a güzel şeyler de yaptım. Eğer ortam iyi olursa, hedef olursa tabii ki devam ederim. Hedef olmazsa, istediğimiz şeyler olmazsa devam etmek bence doğru olmaz." cevabını verdi.

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