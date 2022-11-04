Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, grubun 6. ve son haftasında deplasmanda Çekya'nın Slavia Prag takımıyla 1-1 berabere kaldıkları maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.
Slavia Prag karşısında sonucu elde edecek performansı gösterdiklerini belirten Çalımbay, "Buradan alacağımız bir puan bile bizi lider çıkaracaktı. Biz lider tamamladık ama bana göre grubun favori takımı Slavia Prag'dı. Mükemmel bir takımları ve taraftarları var. Bugün de çok iyi oynadılar. Biz de zaman zaman iyi oynadık, pozisyonlar bulduk, gereken yerde çok iyi defans yaptık. Zaman zaman çok bocaladık ama ihtiyacımız olan puanı aldık. Grubu lider tamamlamak bizim için çok değerli." diye konuştu.
"EKSİKLERİMİZ VAR"
Kırmızı-beyazlı takımın teknik direktörü, grup liderliğinin ardından bu kulvardaki hedefleri ile ara transfer dönemindeki transfer planlamasında değişiklik olup olmadığının sorulması üzerine, şu ifadeleri kullandı:
"Eksiklerimiz var. Mutlaka orayı tamamlayacak şekilde oyuncular almaya çalışacağız ama çok büyük bir bütçeye sahip değiliz. Mütevazı bir takımız. Elimizden gelen her şeyi yapacağız. Üç senedir Avrupa'ya gidiyoruz. Çok da iyi işler yapıyoruz. Türkiye'ye puanlar kazandırıyoruz. Bugün de yine milli maç gibi oynadık. Transfer yapmamız gerekiyor. Bunun yanında ligi de götürmemiz gerek. Onun için en az 2-3 iyi oyuncu almamız lazım. Bunları yapabilirsek hem ligde hem de Avrupa'da daha çok söz sahibi olabiliriz. Bana göre Trabzonspor, Fenerbahçe ve Başakşehir'in kadrolarıyla, bütçeleriyle yaptıkları şeyler normal. Sivasspor hepsinden daha başarılı bir şekilde Avrupa'da mücadele ediyor. Bu performansı devam ettirmek istiyoruz. Gruplardan sonra çok zorlu takımların da geleceğinin farkındayız. O zamana kadar çok iyi bir duruma gelmeliyiz ki o turları atlayalım. Bunun için de transfer çok önemli.".
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!