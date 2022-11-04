Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, grubun 6. ve son haftasında deplasmanda Çekya'nın Slavia Prag takımıyla 1-1 berabere kaldıkları maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Slavia Prag karşısında sonucu elde edecek performansı gösterdiklerini belirten Çalımbay, "Buradan alacağımız bir puan bile bizi lider çıkaracaktı. Biz lider tamamladık ama bana göre grubun favori takımı Slavia Prag'dı. Mükemmel bir takımları ve taraftarları var. Bugün de çok iyi oynadılar. Biz de zaman zaman iyi oynadık, pozisyonlar bulduk, gereken yerde çok iyi defans yaptık. Zaman zaman çok bocaladık ama ihtiyacımız olan puanı aldık. Grubu lider tamamlamak bizim için çok değerli." diye konuştu.

"EKSİKLERİMİZ VAR"

Kırmızı-beyazlı takımın teknik direktörü, grup liderliğinin ardından bu kulvardaki hedefleri ile ara transfer dönemindeki transfer planlamasında değişiklik olup olmadığının sorulması üzerine, şu ifadeleri kullandı:

"Eksiklerimiz var. Mutlaka orayı tamamlayacak şekilde oyuncular almaya çalışacağız ama çok büyük bir bütçeye sahip değiliz. Mütevazı bir takımız. Elimizden gelen her şeyi yapacağız. Üç senedir Avrupa'ya gidiyoruz. Çok da iyi işler yapıyoruz. Türkiye'ye puanlar kazandırıyoruz. Bugün de yine milli maç gibi oynadık. Transfer yapmamız gerekiyor. Bunun yanında ligi de götürmemiz gerek. Onun için en az 2-3 iyi oyuncu almamız lazım. Bunları yapabilirsek hem ligde hem de Avrupa'da daha çok söz sahibi olabiliriz. Bana göre Trabzonspor, Fenerbahçe ve Başakşehir'in kadrolarıyla, bütçeleriyle yaptıkları şeyler normal. Sivasspor hepsinden daha başarılı bir şekilde Avrupa'da mücadele ediyor. Bu performansı devam ettirmek istiyoruz. Gruplardan sonra çok zorlu takımların da geleceğinin farkındayız. O zamana kadar çok iyi bir duruma gelmeliyiz ki o turları atlayalım. Bunun için de transfer çok önemli.".