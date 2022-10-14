Sivasspor, UEFA Konferans Ligi'nde Ballkani'yi deplasmanda 2-1 mağlup etti. Maçın ardından açıklamalarda bulunan Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, ikinci yarıdaki performanslarına değindi.

Çalımbay şu ifadeleri kullandı:

"Önceki maçı şanssız şekilde kaybetmiştik. Bugün de geri düşmemize rağmen oyundan kopmadık, risk aldık ve çok iyi bir galibiyet aldık. Gerçekten ikinci yarı mükemmel oynadık."