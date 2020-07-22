Rıza Çalımbay, AA muhabirine sezon değerlendirmesinde bulundu.
Kırmızı-beyazlı ekibin başına puan cetvelinde yukarılara oynama hedefiyle geldiğini belirten Çalımbay, sezona 9-10 kişilik dar bir futbolcu grubuyla başladıklarını anımsattı.
Kimsenin bilmediği ve tanımadığı transferler gerçekleştirerek sezona başladıklarını aktaran Çalımbay, çok iyi bir hazırlık dönemi gerçekleştirdiklerini ifade etti.
Oyuncularının üstün performans göstermesiyle kritik maçlar kazandıklarını belirten Çalımbay, ligin ikinci yarısında sakatlıklardan dolayı sıkıntı yaşadıklarını hatırlattı.
Pandemi döneminin tüm kulüpleri olduğu gibi Sivasspor'u da olumsuz etkilediğini vurgulayan Çalımbay, futbolcuların maçlara motive olamadığını belirtti.
Sonrasında maçların oynatılmaya karar verildiğini söyleyen Çalımbay, "Bu maçlar final niteliğinde ve çok heyecanlı geçti. Ama tabii ki hep sıkıntılı bir süreç olarak geçti. Taraftarın olmaması çok kötüydü, taraftarsız maç hiçbir şeye benzemiyor." dedi.
"BU TAKIM KÜME DÜŞER DİYE BAKLIYORDU"
Bazı kesimlerin Sivasspor'un sezon başında başarısız olacağı yönünde görüş belirttiğini ifade eden Çalımbay, şunları kaydetti:
"Bu takım küme düşer veya küme düşmeye oynar, diye bakılıyordu. Ama biz bunun tersini yaptık. Ligin son maçına geldik ve Sivasspor üçüncü. Bence bu, şampiyonluk kadar değerli. Bu şartlarda, imkansızlıklarla, bu bütçeyle, bu kadroyla buraya getirmek bence çok büyük bir olay. Her zaman söylüyorum, Fenerbahçe'nin, Galatasaray'ın, Beşiktaş'ın, Trabzonspor'un aldığı bir oyuncuyla biz bütün takımı yapıyoruz. Hiçbir zaman bonservis parası verip şu güne kadar oyuncu da almadık. Onun için bu başarı; futbolcu arkadaşlarımızın, yönetimin, Sivas halkının, özellikle taraftarın ve valimizin. Herkese teşekkür ediyorum."
Ligin son haftasında Göztepe ile kritik maça çıkacaklarını aktaran Çalımbay, "Bu maçta hem üçüncülüğümüzü korumamız gerekiyor hem de Trabzonspor maçında bir aksilik olursa biz de galip gelirsek ikinci olma şansımız da var." diye konuştu.
"AVRUPA KUPALARINDA HEDEFİM GİDEBİLDİĞİMİZ YERE KADAR GİTMEK"
Sezon sonunda Sivasspor ile olan sözleşmesinin sona ereceğini belirten Çalımbay, yönetimle tekrar masaya oturacaklarını ifade etti.
Sivasspor yönetiminden bazı isteklerinin olacağını dile getiren Çalımbay, "Bu isteklerim kendimden ziyade buraya yapacağımız transferler. Emre Kılınç, Fatih Aksoy ve Mert Hakan Yandaş gidecek. Mutlaka bizim o mevkilere çok iyi transferler yapmamız gerekiyor." ifadelerini kullandı.
Kırmızı-beyazlı ekiple yola devam etmesi halinde Avrupa kupaları için de hedeflerini açıklayan Çalımbay, sözlerini şöyle tamamladı:
"Avrupa kupalarında hedefim gidebildiğimiz yere kadar gitmek. Ligde de devam edeceğiz ama bana göre Sivasspor'un Avrupa'da da iyi şeyler yapması gerekiyor, onları yapmaya çalışacağız. Avrupa kupalarına Denizlispor ile gittim, çok iyi takımları eledik. Avrupa kupalarına yurt dışına gitmek için gitmiyoruz, ses getirmek için gidiyoruz. Öncelikle bizim iyi bir kadro kurmamız gerekiyor."
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