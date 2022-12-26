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Rıza Çalımbay'dan Galatasaray mesajı

Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, Süper Lig'in 16. haftasında karşılaşacakları Galatasaray maçı öncesi konuştu. Deneyimli teknik adam, "Galatasaray çok iyi takım, çok iyi kadroları var. Çok dikkatli olacağız. Ama bizim kesinlikle puan veya puanlara ihtiyacımız olduğu için kendi sahamızda mutlaka iyi bir şekilde bitirmemiz gerekiyor." dedi.

Giriş: 26.12.2022 - 19:55 | Güncelleme: ABONE OL
Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay'dan Galatasaray mesajı
AA

ürkiye Futbol Federasyonu (TFF) Fair Play ve Sosyal Sorumluluk Kurulunun belirlediği Fair Play/Adil Oyun Ekim Ayı Ödül töreninde en centilmen teknik direktör ödülünü alan Demir Grup Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, ligde acil ihtiyaçları olduğu için Galatasaray maçından puan veya puanlar almayı amaçladıklarını söyledi.

TFF Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde düzenlenen törenin ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Çalımbay, aldığı ödülle ilgili "çok anlamlı bir ödül" dedi.

Çalımbay, çok güzel bir futbol hayatı olduğunu, kariyerini 20 yılda Beşiktaş'la başlayıp Beşiktaş'la bitirdiğini dile getirdi.

Antrenörlüğe başladığında aynı hırs aynı disiplinle yoluna devam ettiğini aktaran Çalımbay, "Bunları yaparken mücadelemiz oluyor, kötü günlerimiz, iyi günlerimiz oluyor. Hepsinde de hiç hata yapmadan durmaya çalıştık. Hem rakibimiz olsun hem futbolcular olsun hem arkadaşlarımız olsun herkese ölçülü davrandım ve yaklaştım. Bana da bu ayın ödülünü verdiler. Benim için çok anlamlı bir ödül. Teşekkür ederim." diye konuştu.

"PUAN VEYA PUANLARA ÇOK İHTİYACIMIZ VAR"

Kendi sahalarında konuk edecekleri Galatasaray karşılaşmasını değerlendirmesi istenen Çalımbay, 15. hafta mücadelesinden 3 gün sonra tekrar lig maçlarına çıkacaklarını ve iki takım için de çok az bir zaman olduğuna dikkati çekti.

Sivasspor olarak Avrupa'da çok iyi gittiklerini belirten Çalımbay, "Grubumuzdan lider olarak da çıktık. Takımım 3 seneden beri Avrupa'ya gidiyor bir Anadolu takımı olarak. Şu an baktığınızda, hiçbir Anadolu takımı 3 sene üst üste Avrupa'ya giden yok ve Türkiye Kupası'nı da aldık. Ama ligde iyi bir konuma gelmemiz gerekiyor. Puan veya puanlara çok ihtiyacımız var. Galatasaray çok iyi takım, çok iyi kadroları var. Çok dikkatli olacağız. Ama bizim kesinlikle puan veya puanlara ihtiyacımız olduğu için kendi sahamızda mutlaka iyi bir şekilde bitirmemiz gerekiyor. Ama bizim en büyük sıkıntımız son zamanlarda taraftar. Çok az taraftar karşısında oynuyoruz. İnşallah iyi taraftarla beraber güzel, centilmence oynayıp kendi sahamızda iyi bir puanla da ayrılmak nasip olur. Tek düşüncemiz puan veya puanlar almak." değerlendirmesinde bulundu.

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