Sivasspor, UEFA Avrupa Konferans Ligi G Grubu üçüncü hafta maçında yarın Kosova temsilcisi Ballkani'yi ağırlayacak. Kırmızı-beyazlıların teknik direktörü Rıza Çalımbay, Sivas 4 Eylül Stadyumu’nda düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.
"ANALİZLERİ YAPTIK, ÇOK İYİ TAKIM"
Grup mücadelelerine iyi başladıklarını dile getiren Çalımbay, "Önce Slavia Prag beraberliği daha sonra CFR Cluj’u yendik. Özellikle Romanya’da oynadığımız maçta ne kadar eksik olursak olalım gayet iyi mücadele ettik. İç sahada oynayacağımız Avrupa maçlarını kazandığımız takdirde büyük ihtimalle bu gruptan çıkacağımıza inanıyorum. Bizim için en önemli maç, bu maç. Rakip takım için de önemli bir maç. Herkes bu takımı küçümseyebilir. Herkes zayıf takım diyebilir ama öyle değil. Kendi ülkesinin şampiyon takımı. Yardımcı hocamızı da gönderip maçlarını seyrettirdik. Analiz de yaptık, çok iyi bir takım. Zorlanacağımız bir maç olacak, kolay bir maç değil. Bu maçı kazanmak için elimizden gelen bütün gayreti göstereceğiz” şeklinde konuştu.
“KAZANIRSAK BÜYÜK AVANTAJ YAKALAYACAĞIZ”
Çalımbay, ligdeki durumları ile Avrupa maçlarının karşılaştırılmaması gerektiğini söyleyerek, “Ligdeki gidişatımız ile bu maçlar ayrı. Bu maç bizim için milli maç gibidir. Alacağımız her puan Türkiye için çok çok önemlidir. Bizim bu maça bakış açımız çok farklı. Ligde de benim çok üzüldüğüm maçlardan bir tanesini oynadık. Bu kadar fazla pozisyona girip, rakibe yenildiğimiz için çok üzgünüz. Ben takımımın pozisyonlarından dolayı çok mutluyum. Belki de Türkiye’de bu kadar pozisyona girilen bir maç olmamıştır. Futbolun içinde olan şeyler bunlar. Atamıyorsunuz, kalenin içine kadar geldik yine olmadı. Pozisyon açısından çok memnunum. Hatay maçındaki pozisyonları yarınki Ballkani maçına da taşıyabilirsek bu sefer değerlendirebiliriz. Çok dikkat edeceğimiz bir maç oynayacağız. Bize iyi bir destek verilmesi gerekiyor. Önemli olan bu krizi yönetmek. Şimdiye kadar başarısız bir sezonumuz geçmedi. Biz iki kulvarda mücadele ettiğimizde zorlanıyoruz. Sakatlarımız ve sıkıntımız çoğalıyor. Leke James’in olmaması bile çok sıkıntı. Buna rağmen iki alanda da gitmeye çalışıyoruz. Yarınki maç bizim için final maçı gibi bir şey. Kazandığımız takdirde çok büyük bir avantaj yakalayacağız. Taraftarın desteğine de çok ihtiyacımız var” ifadelerini kullandı.
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