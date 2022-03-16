Çalımbay, kulübün internet sitesine yaptığı açıklamada, ligde geride kalan haftada deplasmanda Adana Demirspor'u 3-2 yenerek önemli bir galibiyet elde ettiklerini anımsattı.
Ligde pazar günü sahalarında Altay ile karşılaşacaklarını aktaran Çalımbay, karşılaşmanın çok önemli olduğuna dikkati çekti.
Çalımbay, hem ligde hem de Ziraat Türkiye Kupası'nda ilerlediklerini belirterek, şunları kaydetti:
"Avrupa kupalarında güzel şeyler yaptık. Türkiye Kupası'nda da güzel şekilde ilerliyoruz, inşallah finale kalacağız. Takımıma yürekten güveniyorum. Bu takım her şeyi yapıyor. Ligde ki konumumuzu daha iyi hale getirmek için de Altay maçı çok önemli. Taraftarlarımızın maça gelmesi lazım, taraftarımız destek vermezse o zaman zor oluyor maçlar. Taraftar, oyuncular için çok büyük motivasyon kaynağı oluyor. Taraftarımızın bu kritik maçlara mutlaka gelmesi gerekiyor. Türkiye Kupası'nda Alanyaspor'u geçtiğimiz taktirde final oynayacağız. Bunların hepsi çok güzel şeyler ama taraftar gelmeden olmaz bunlar. Taraftarların mutlaka bize destek vermesi gerekiyor. Bu takım 2 senedir Avrupa'ya gidiyor. Onun için taraftar desteğine ihtiyacımız var. Son oynadığımız maçta 1200 kişi vardı, bu Sivas’a yakışmıyor. Bugünden itibaren iyi bir kamuoyu oluşturmak gerekiyor, kalan maçlarda tribünleri doldurmamız gerekiyor."
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!