Çalımbay yaptığı açıklamada, maç programlarının bu yıl en çok sıkıntı yaşadıkları konulardan olduğunu söyledi.
Özellikle Ziraat Türkiye Kupası maçlarında çok sıkıntı yaşadıklarını belirten Çalımbay, "Sivas'ta bayağı kış oldu ve çok zor şartlar altında oynadık. O kışta kupa maçlarımızı gece oynadık hatta Antalyaspor geldi ve uçağı buraya inemedi, Kayseri'ye indi." dedi.
Çalımbay, fikstür açısından sıkıntıların o dönemden başladığını dile getirdi.
Yaşanan sakatlıklar ve cezalı futbolcuları nedeniyle kadro kurmakta da sorun yaşadığını anlatan Rıza Çalımbay, şunları kaydetti:
"Hakan Arslan, Claudemir sakat, Fatih Aksoy ve Caner Osmanpaşa cezalı. Fernando'nun oynayıp oynamayacağı belli değil. Böyle sıkıntılar varken bir anda maç programımızın sıkılaştırılmasını, Fenerbahçe maçının cumartesi oynanmasını beklemiyorduk. Kasımpaşa ile pazar oynayacağız, sonra geliyoruz hafif antrenman yapıyorsun ve Malatyaspor maçına çıkıyorsun. Tekrar 1 gün daha duruyorsun burada hafif bir antrenmanın ardından tekrar İstanbul'a gidiyorsun, Fenerbahçe ile oynuyorsun. İşin tersi ondan sonra 8 gün maç yapmıyorsun. O yüzden böyle sıkıntılar varken böyle maçları oynamak bayağı zor alacak. Çünkü takımda çok eksik olursa performansımız da düşüyor."
Hızlandırılmış fikstürün ağır geldiğine işaret eden Çalımbay, bir hafta içerisinde iki kez İstanbul deplasmana gideceklerine dikkati çekti.
Fikstürün düzensiz olmasını eleştiren Çalımbay, "7 günde üç maç oynayıp, hem de zor maçlar oynayıp ondan sonra 8 gün sonra maç oynamak biraz zor. Takımda sıkıntılar olursa kaldırması çok zor. Bana göre bizim maçları ayarlarken biraz düşünmeden karar vermişler." açıklamasında bulundu.
Ligin 30. haftasında deplasmanda Kasımpaşa ile yapacakları maçı final olarak gördüklerini vurgulayan Çalımbay, kırmızı-beyazlı ekibin iyi bir konumda olduğunu ve bu konumu korumayı hedeflediklerini söyledi.
Ligde telafisi olmayan maçlar oynayacaklarını dile getiren Çalımbay, şöyle devam etti:
"Kasımpaşa son zamanlarda iyi giden bir takım, az çok yakından da tanıdığım bir takım. Onun için İstanbul'da bizi zor bir maç bekliyor. Eksiklerimize rağmen çıkıp oradan puan veya puanlarla döneceğiz. Oyuncu arkadaşlarıma 'hepiniz Süper Lig oyuncususunuz, hepiniz Sivasspor'un oyuncususunuz, eksik diye bir şey yok' diye söyledim. Oradan gidip puan veya puanlarla dönmek zorundayız."
Sivasspor'un zor bir fikstüre sahip olduğunu ifade eden Çalımbay, "Oynadığımız takımların hepsi can derdinde, lige tutunmak için oynuyorlar. Denizli, Konya, Kayseri, Kasımpaşa, Malatya bu maçlar gerçekten çok zor maçlar. Rahatlamış bir takımla oynasaydık bizim için daha iyi bir avantajdı." diye konuştu.
Sivasspor'un ligi iyi bir yerde bitirmek için kalan maçlarını kazanması gerektiğine işaret eden Çalımbay, konuşmasını şöyle tamamladı:
"Ligin yukarısı ve aşağısı karışık. 'Bu takım şampiyon olur' veya 'şu takım küme düştü' diyemeyiz. Bundan sonra, telafisi olmayan final maçları var. Herkes için çok önemli. Yalnız çok sakatlık oluyor, çok kartlar görülüyor. Son 2 haftada en az 10'a yakın oyuncumuz eksik. Bir tek bizde değil, bütün takımlarda aynı şey yaşanıyor. Zor bir lig, inşallah sakatsız, bir şey olmadan ligi bitiririz."
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!