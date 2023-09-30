Sivasspor Süper Lig’de 4. beraberliğini aldı!

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Sivasspor, Hatayspor maçıyla birlikte Süper Lig'de 7. karşılaşmasını oynadı. Sahadan 0-0 berabere ayrılan kırmızı-beyazlılar ligde bu sezon 4. beraberliğini elde etti. Yiğidolar geride kalan karşılaşmalarda 1 galibiyet ve 2 mağlubiyet aldı.

Sivasspor, ligin ilk haftasında Samsunspor ile 1-1 berabere kalırken, ligin 3. haftasında ise sahasında Antalyaspor ile 1-1 berabere kaldı. Kırmızı-beyazlılar 6. haftada da deplasmanda Çaykur Rizespor ile 1-1 berabere kalmıştı.