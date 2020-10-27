Sivasspor sahasında kazanamıyor

Süper Lig’in 6. haftasında sahasında Çaykur Rizespor’a 2-0 mağlup olan Sivasspor, evindeki müsabakalarda kazanamıyor. Rıza Çalımbay’ın öğrencileri, son 3 iç saha maçında da rakip fileleri havalandıramadı.

Ligin ilk haftasında evinde Alanyaspor’a 1-0 mağlup olan Sivasspor, ikinci haftada ise deplasmanda Erzurumspor’u 2-1 yenmişti. Üçüncü haftada da sahasında Ankaragücü ile 0-0 berabere kalan Yiğidolar, dördüncü haftayı BAY olarak tamamlamıştı. Kırmızı-beyazlılar, beşinci haftada deplasmanda Kayserispor’u 3-1 yenerken, altıncı haftada da sahasında Rizespor’a 2-0 yenildi ve bu maçta da gol ve galibiyet sevinci yaşayamadı.

Sivasspor’un Sivas'taki son golü 19 Temmuz 2020’de oynanan Gençlerbirliği maçının 67. dakikasında Mustapha Yatabare’den gelmişti. Sivasspor ondan sonraki 293 dakikada gol atamadı.

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