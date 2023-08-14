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        Sivasspor Roman Kvet'i kadrosuna kattı

        EY Sivasspor, Viktoria Plzen'den 25 yaşındaki orta saha oyuncusu Roman Kvet'in sezon sonuna kadar kiralandığını açıkladı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 14.08.2023 - 16:28
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        Sivasspor'a Çek orta saha
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        Sivasspor, kadrosunu güçlendirmek için transfer çalışmalarına devam ediyor. Kırmızı-beyazlılar, Çekya'nın Viktoria Plzen takımından Roman Kvet'i kiralık olarak renklerine bağladı. Başkan Vekili Bahattin Eken'in katıldığı imza töreninde kendisini 1 yıllığına Sivasspor'a bağlayan sözleşmeye imza atan Kvet'in satın alma opsiyonu da Sivasspor'a ait.

        Kariyerinde 203 maça çıkan Çek futbolcu, 31 kez gol sevinci yaşarken, 16 da asist yaptı.

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