UEFA Konferans Ligi 2. ön eleme turu rövanş maçında Sivasspor, 29 Temmuz Perşembe akşamı Moldova temsilcisi Petrocub’u ağırlayacak. Sivas Yeni 4 Eylül Stadyumu’nda saat 20.00’da başlayacak karşılaşmada Rus hakem Kirill Levnikov düdük çalacak. Levnikov’un yardımcılıklarını Egor Bolkhovitin ve Andrei Vereteshkin yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Vladislav Bezborodov olacak.

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