Kulüpten yapılan açıklamaya göre, orta saha mevkisinde görev yapan 31 yaşındaki sporcu, 3 yıllık sözleşmeye imza attı.

Brezilya'nın Santa Cruz do Sul şehrinde 16 Haziran 1990'da dünyaya gelen Pedro Henrique, futbola ülkesinin Gremio takımında başladı. Ardından Caxia, Zürih, Rennes, PAOK, Karabağ ve Astana formasını giyen oyuncu, 2019 yılında Kayserispor'a transfer oldu.

Kariyerinde 295 maça çıkan Pedro Henrique, 57 kez gol sevinci yaşadı.