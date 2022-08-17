Vali Lütfullah Bilgin Tesisleri'nde sabah saatlerinde toplanan kırmızı-beyazlı kafile, takım otobüsüyle Nuri Demirağ Havalimanı'na geçti. Havalimanında bir grup taraftar tezahüratlar ve meşaleler eşliğinde takımı uğurladı.

Özel uçakla İsveç'e hareket eden Sivasspor'un kafilesinde, şu futbolcular yer alıyor:

Muammer Yıldırım, Ali Şaşal Vural, Emre Satılmış, Robin Yalçın, Aaron Appindangoye, Dimitrios Goutas, Caner Osmanpaşa, Ziya Erdal, Uğur Çiftçi, Özkan Yiğiter, Isaac Cofie, Kader Keita, Fredrik Ulvestad, Kerem Atakan Kesgin, Hakan Arslan, Charis Charisis, Clinton N'Jie, Erdoğan Yeşilyurt, Max Gradel, Mustapha Yatabare, Leke James, Karol Angielski.

Malmö ile Demir Grup Sivasspor, yarın TSİ 20.00'de Yeni Malmö Stadı'nda karşılaşacak.