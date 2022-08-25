UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanş maçında temsilcimiz Sivasspor, sahasında İsveç ekibi Malmö'yü ağırlamaya hazırlanıyor. Grup aşamasına kalabilmek için rakibini 3 farklı skorla mağlup etmesi gereken kırmızı beyazlılar, rakibini 2 farklı mağlup ettiği takdirde tur şansını uzatmalara taşıyacak. İşte, merakla beklenen mücadele ile ilgili bilgiler...