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Sivasspor maçlarına taraftar gelmiyor!

DG Sivasspor, bu sezon sahasında oynadığı 8 maçta toplam 27 bin 99 futbolseveri tribüne çekti.

Giriş: 30.11.2022 - 12:33 | Güncelleme: ABONE OL
Sivasspor maçlarına taraftar gelmiyor!

Sivasspor, Spor Toto Süper Lig'de geride kalan 14 haftalık dilimde sahasında 8 müsabakaya çıktı. Gaziantep Futbol Kulübü, Alanyaspor, Fatih Karagümrük, İstanbulspor, Hatayspor, Giresunspor, Antalyaspor ve Ümraniyespor ile evinde 3 puan mücadelesi veren Sivasspor, bu maçlarda tribüne toplam 27 bin 99 futbolseveri çekti.


Kırmızı-beyazlı takım, en çok taraftarı ligin 1. haftasında Gaziantep FK karşılaşmasında topladı. Yiğidolar’ın bu maçına 3 bin 984 taraftar geldi.

En az Ümraniyespor maçında


Sivasspor'a en az taraftar ise ligin 14. haftasındaki Ümraniyespor mücadelesinde geldi. Kırmızı-beyazlıların bu maçını toplamda 2 bin 643 taraftar takip etti.
Sivasspor’un iç sahada oynadığı müsabakalarda tribüne gelen taraftar sayıları şu şekilde:


1. hafta - Gaziantep FK: 3 bin 984
3. hafta - Alanyaspor: 3 bin 716
5. hafta - Karagümrük: 3 bin 089
6. hafta - İstanbulspor: 3 bin 099
8. hafta - Hatayspor: 3 bin 384
10. hafta - Giresunspor: 3 bin 572
12. hafta - Antalyaspor: 3 bin 612
14. hafta - Ümraniyespor: 2 bin 643

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