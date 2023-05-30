Habertürk
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Haberler Futbol Süper Lig Demir Grup Sivasspor

Sivasspor ligde kalmayı garantiledi

Spor Toto Süper Lig'in 36'ncı hafta maçında Demir Grup Sivasspor, kendi evinde konuk ettiği Arabam.com Konyaspor'u 1-0 mağlup etti. Ligdeki puanını 40'a yükselten kırmızı-beyazlılar Giresunspor'un evinde Trabzonspor'a yenilmesiyle ligde kalmayı garantiledi

Giriş: 30.05.2023 - 22:12 | Güncelleme: ABONE OL
Sivasspor ligde kalmayı garantiledi
DHA

Spor Toto Süper Lig'in 36. haftasında Sivasspor, sahasında Konyaspor'u ağırladı.

Yeni 4 Eylül Stadı'nda oynanan karşılaşmayı Sivasspor 4-1 kazanarak 4 hafta sonra galibiyete uzanmasını bildi.

Maçın tek golünü 17. dakikada Leke James kaydederken takımına da galibiyeti getiren isim oldu. Konyaspor özellikle ikinci yarıda topa daha fazla sahip olan taraf olmasına rağmen pozisyon üretemeyince mağlubiyeti önleyemedi.

Bu sonucun ardından Sivasspor 40 puana yükselerek haftayı 12. sırada kapadı. Konyaspor ise 49 puanda kalarak 7. sırada kaldı.

Spor Toto Süper Lig'in 36'ncı hafta maçında Demir Grup Sivasspor, elde ettiği bu galibiyetle ve Giresunspor'un evinde Trabzonspor'a yenilmesiyle ligde kalmayı garantiledi.

ÖNERİLEN VİDEO

ÖNE ÇIKAN HABERLER

Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları
Tarih yazan 11 Aslan!
Tarih yazan 11 Aslan!
Çocuğu ezdi, arkasına bakmadan kaçtı
Çocuğu ezdi, arkasına bakmadan kaçtı
Evini sahte içki imalathanesine çevirdi: 1 tutuklama
Evini sahte içki imalathanesine çevirdi: 1 tutuklama
Kabine yarın toplanıyor
Kabine yarın toplanıyor

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.