Sivasspor ligde kalmayı garantiledi

DHA

Spor Toto Süper Lig'in 36. haftasında Sivasspor, sahasında Konyaspor'u ağırladı.

Yeni 4 Eylül Stadı'nda oynanan karşılaşmayı Sivasspor 4-1 kazanarak 4 hafta sonra galibiyete uzanmasını bildi.

Maçın tek golünü 17. dakikada Leke James kaydederken takımına da galibiyeti getiren isim oldu. Konyaspor özellikle ikinci yarıda topa daha fazla sahip olan taraf olmasına rağmen pozisyon üretemeyince mağlubiyeti önleyemedi.

Bu sonucun ardından Sivasspor 40 puana yükselerek haftayı 12. sırada kapadı. Konyaspor ise 49 puanda kalarak 7. sırada kaldı.

Spor Toto Süper Lig'in 36'ncı hafta maçında Demir Grup Sivasspor, elde ettiği bu galibiyetle ve Giresunspor'un evinde Trabzonspor'a yenilmesiyle ligde kalmayı garantiledi.

ÖNERİLEN VİDEO