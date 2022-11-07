Sivasspor ligde galibiyete hasret kaldı

Sivasspor, Fenerbahçe mücadelesiyle birlikte Süper Lig'de 13. maçını oynadı. Sahadan 1-0 mağlup ayrılan kırmızı-beyazlılar ligde bu sezon 7. yenilgisini aldı.

Yiğidolar, ligin ikinci haftasında Adana Demirspor'a 3-0, dördüncü haftada da Beşiktaş'a 3-1 yenilmişti. Kırmızı-beyazlı takım yedinci haftada ise MKE Ankaragücü'ne 2-1 mağlup olurken, sekizinci haftada da Hatayspor'a 2-1 yenilmişti. Sivas ekibi on birinci hafta maçında ise Trabzonspor'a 1-0 mağlup olurken, on ikinci haftada da Antalyaspor’a 2-0 mağlup olmuştu.

Sivasspor, 1-0’lık Fenerbahçe mağlubiyetinin ardından galibiyet hasretini 3 maça çıkarttı.

Sivasspor ligde bu zamana kadar oynadığı 13 mücadelede 11 gol atarken, kalesinde ise 17 gol gördü.