20 NİSAN 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Otyakmaz, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle zamanının büyük bölümünü evde geçirdiğini belirtti.
Bu süreçte virüsten en iyi korunma şeklinin evde kalmak olduğunu dile getiren Otyakmaz, "Toplumu korumak, kendini korumakla başlar. İlk önce kendimizi korumamız gerekiyor. Özelikle İstanbul'da yaşayanlar için bulaş tehlikesinin yüksek olduğunu görüyoruz. İlk önce kendimizi muhafaza etmemiz ve bu yayılımı engellememiz gerekir. Ondan sonra her şey zaten zaman içerisinde oturacak. Bütün milletimize, Sivaslılara ve taraftarlarımıza evde kalmayı tavsiye ediyorum." diye konuştu.
Otyakmaz, Kovid-19 nedeniyle liglere verilen arada futbolu çok özlediğini, eski atmosferleri tekrar yaşamanın hayalini kurduğunu aktardı.
Süper Lig'in ertelendiğini ve ne zaman başlayacağıyla ilgili netlik olmadığını belirten Otyakmaz, "Haziran ayında sıkıştırılmış bir fikstürle ligin tamamlanacağını düşünüyorum." dedi.
"MAÇLAR BİR ŞEKİLDE OYNANIP TAMAMLANMALI"
Otyakmaz, play-off oynanması yönündeki fikirleri doğru bulmadığını ifade ederek, şunları kaydetti:
"Play-off olmaz, play-off oynayacak kadar hafta varsa zaten sıkıştırılmış fikstürle lig oynanabilir. Play-off'a kaç takım katılacak, kaç maç oynanacak, tek maçlı mı çift maçlı mı olacak? Bu bana olmazmış gibi geliyor. UEFA, FIFA, Türkiye Futbol Federasyonu, liglerin bir şekilde oynanıp tamamlanması yönünde görüş bildiriyor. Liglerin bir şekilde oynanıp tamamlanması gerekir."
Avrupa'da bazı liglerde mevcut puan durumuyla liglerin tescil edildiğini ancak Süper Lig'de bunun imkansız olduğunu savunan Otyakmaz, "Bu şekilde ligin tescil edilmesi hem hakkaniyetsizliğe hem de önümüzdeki yıllara sirayet edecek kaos ortamına sebebiyet verir. Bu yurt dışında oluyor. Onlarda açık ara farklarla önde gidenler var. Bizim için en iyisi ligimizin uygun bir takvimde oynanıp sonuçlanması." değerlendirmesinde bulundu.
KULÜPLERİN EKONOMİLERİNE KORONA ETKİSİ
Otyakmaz, koronavirüs nedeniyle mali açıdan sıkıntılı bir süreç yaşandığına işaret ederek, şöyle devam etti:
"Bu da önümüzdeki yıla bir şekilde yansıyacak. Koronavirüsün, sponsorluklara, yayınlara, bazı sözleşmelere etkileri olacak. Takımların gelirleri azalacak, futbolcuların sözleşmelerinde problem olacak. Bu sıkıntının önümüzdeki yıla da sirayet edeceğini düşünüyorum."
Ekonomik olarak zor bir dönemden geçen kulüplere koronavirüsün daha da büyük sıkıntılar yaşatacağının altını çizen Otyakmaz, Sivasspor olarak oyunculara geçmişe dönük borçları olmadığını bildirdi.
Mecnun Otyakmaz, gelecek süreçte futbolcularla toplantı yapacaklarını dile getirerek, "Elimizdeki duruma, borcumuza bakacağız. Futbolcu arkadaşlarımızla bir toplantı yapacağız. Herkes için en uygunu ne ise ona karar vereceğiz." ifadelerini kullandı.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!