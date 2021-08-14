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Sivasspor-Kopenhag maçının hakemi Ukraynalı Mykola Balakin oldu

Demir Grup Sivasspor ile Kopenhag arasında oynanacak UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turu ilk maçında, Ukrayna Futbol Federasyonu'ndan hakem Mykola Balakin görev alacak

14.08.2021 - 22:34 | Güncelleme: ABONE OL
Sivasspor-Kopenhag maçının hakemi Ukraynalı Mykola Balakin oldu
AA

İki takım arasındaki ilk mücadele 19 Ağustos Perşembe günü saat 21.00'de Bahçeşehir Koleji Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda oynanacak.

Karşılaşmada, Ukrayna Futbol Federasyonu'ndan hakem Mykola Balakin düdük çalacak.

Balakin'in yardımcılıklarını ise aynı federasyondan Volodymyr Volodin ve Valentyn Kutsev yapacak. Mücadelenin dördüncü hakem ise Oleksandr Derdo olacak.

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