Sivasspor Kopenhag maçı için geri sayım başladı. Bu yıl UEFA Konferans Ligi'nde ülkemizi temsil eden Sivasspor, play-off turu ilk maçında galibiyet arıyor...

SİVASSPOR KOPENHAG MAÇI HANGİ KANALDA?

UEFA Konferans Ligi play-off turu ilk maçına sahne olacak Sivasspor Kopenhag maçı 19 Ağustos Perşembe akşamı oynanacak ve TRTSpor'dan canlı yayınlanacak. Mücadelenin saati ilerleyen günlerde açıklanacak...

SİVASSPOR'UN KADROSU

Ahmet Oğuz, Ali Şaşal Vural, Caner Osmanpaşa, Dımıtrıos Goutas, Emre Satılmış, Eren Şahin, Fayçal Fajr, Hakan Arslan, Isaac Cofie, Jorge Felix, Kerem Atakan Kesgin, Koray Altınay, Leke Samson James, Muammer Yıldırım, Mustapha Yatabare, Olarenwaju Kayode, Pedro Henrique, Sefa Yılmaz, Uğur Çiftçi, Ziya Erdal.