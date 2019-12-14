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Kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, 10 bininci kombinenin sahibini bulduğu belirtildi.

Bu rakamın kulüp tarihinde bir ilk olduğu vurgulanan paylaşımda, "2019-2020 sezonu başında satışa çıkan yeni sezon kombinelerimizde kulüp tarihimizin rekoru kırılarak, 10 bin kombineye ulaştık." ifadesi kullanıldı.

Yurt dışında yaşayan ve kırmızı-beyazlı ekibe destek olmak amacıyla kombine satın alan Bahattin Ünalmışer'in, 10 bininci kombinenin sahibi olduğu belirtilen paylaşımda, "Ünalmışer'e kırmızı-beyazlı ekibimizin forması hediye edildi. Taraftarımızı tebrik eder, tüm Yiğidolardan her sezon kombinemize büyük ilgi göstermelerini rica ederiz." denildi.