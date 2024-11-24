Sivasspor-Kasımpaşa maçı CANLI YAYIN

SAAT: 13.50

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STAT: Sivas 4 Eylül Stadyumu

HAKEM: Burak Pekkan

YAYIN: beIN Sports 1

Sivasspor: Ali Şaşal, Murat, Uros, Noah Sonko, Uğur, Samuel, Charis, Garry, Azizbek, Alex, Fode.

Kasımpaşa: Gianniotis, Opoku, Yasin, Espinoza, Rodrigues, Gökhan, Aytaç, Hajradinovic, Fall, Mortadha, Da Costa.

Kasımpaşa, Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında deplasmanda Net Global Sivasspor ile karşılaşıyor.

Süper Lig'deki 12 karşılaşmada 3 galibiyet, 5 beraberlik, 4 yenilgi yaşayan lacivert-beyazlı ekip, topladığı 14 puanla haftaya 9. sırada girdi. Kasımpaşa, yeni teknik direktörü Hakan Keleş yönetiminde ilk maçına çıkıyor.

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Kırmızı-beyazlı ekip ise 12 müsabakada 5 galibiyet, 2 beraberlik ve 5 yenilgiyle 17 puan elde etti. Sivas temsilcisi, ligde 7. sırada yer alıyor.

ZEMİN KARLA KAPLANDI Sivas 4 Eylül Stadyumu'nun zemini karla kaplandı. Sivasspor-Kasımpaşa maçının hakemi Burak Pakkan, yoğun kar yağışı nedeniyle zemini karla kaplanan Sivas 4 Eylül Stadyumu'nun zeminini inceledi. Yardımcı hakemler ve TFF yetkilileri ile stadyuma gelen hakem Pakkan, bir süre saha zeminine baktı ve incelemelerde bulundu.

Yaklaşık 1 saat sonra bir kez daha sahaya çıkan hakem Pakkan ve yardımcıları maçın oynanmasına karar verdi. Mücadele yaklaşık 18 dakika gecikmeli olarak başladı. Diğer yandan Sivas’ta yoğun kar yağışı devam ediyor.

YARI OTOMATİK OFSAYT SİSTEMİNE KAR ENGELİ Öte yandan yayıncı kuruluşun aktardığı bilgiye göre; Yoğun kar yağışı nedeniyle maçta Yarı Otomatik Ofsayt sistemi devreye giremeyebilir.