Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Galatasaray
        GS
        25
        Fenerbahçe
        FB
        24
        Yukatel Adana Demirspor
        ADS
        17
        Beşiktaş
        BJK
        16
        Atakaş Hatayspor
        HTY
        14
        Çaykur Rizespor
        ÇRZ
        14
        Mondihome Kayserispor
        KYS
        13
        Trabzonspor
        TS
        12
        Kasımpaşa
        KSM
        12
        EMS Yapı Sivasspor
        SVS
        10
        Corendon Alanyaspor
        ALNY
        10
        MKE Ankaragücü
        MKE
        9
        Bitexen Antalyaspor
        ANT
        9
        Tümosan Konyaspor
        KON
        9
        Gaziantep FK
        GFK
        9
        Rams Başakşehir
        İBFK
        7
        Siltaş Yapı Pendikspor
        PNDK
        7
        VavaCars Fatih Karagümrük
        FKGK
        6
        İstanbulspor
        İST
        2
        Yılport Samsunspor
        SAMS
        1
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Kasımpaşa CANLI YAYIN | Sivasspor - Kasımpaşa maçı canlı izle! - Kasımpaşa Haberleri

        Sivasspor - Kasımpaşa maçı CANLI YAYIN

        Sivasspor - Kasımpaşa maçının canlı anlatımı HTSPOR'da. Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında EMS Yapı Sivasspor ile Kasımpaşa karşı karşıya geliyor. Sivasspor'un ligde 10 puanı bulunurken, Kasımpaşa ise rakibin hemen üstünde 12 puanda bulunuyor. Sivasspor-Kasımpaşa mücadelesine dair tüm detaylar haberimizde...

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.10.2023 - 14:00 Güncelleme: 22.10.2023 - 14:00
        ABONE OL
        ABONE OL
        İlk düdük geldi!
        ABONE OL
        ABONE OL

        STAT: Yeni 4 Eylül Stadyumu

        HAKEM: Yaşar Kemal Uğurlu

        SAAT: 13.30

        YAYIN: beIN SPORTS 1

        Sivasspor: Ali Şaşal, Burak, Aaron, Caner, Uğur, Yunus Emre, Kvet, Saiz, Emrah Başsan, Madou Barrow, Gerson Rodrigues

        Kasımpaşa: Gianniotis, Omeruo, Sadık, Winck, Duhan, Gökhan, Aytaç, Hajradinovic, Gomis, Fall, Ngoy

        Süper Lig'in 9. haftasında EMS Yapı Sivasspor ile Kasımpaşa karşı karşıya geliyor.

        CANLI ANLATIM İÇİN TIKLAYINIZ

        Ev sahibi EMS Yapı Sivasspor, 8. haftada deplasmanda Siltaş Yapı Pendikspor'u deplasmanda 3-2 mağlup etmeyi başardı. Bu sonuçla 5 maçlık galibiyet özlemini sonlandıran Yiğidolar, ligde 2. galibiyetini almış oldu. Daha önce 2. haftada Gaziantep FK'yı da deplasmanda mağlup eden kırmızı beyazlılar, sahasında oynadığı 4 karşılaşmada 3 beraberlik ve 1 mağlubiyet alarak taraftarı önünde hiç galip gelemedi.

        REKLAM

        Kasımpaşa geçtiğimiz hafta Fenerbahçe'yi konuk etti. Güçlü rakibinin ilk yarıda gelen gollerine engel olamayan Kasımpaşa mücadeleden de 2-0 mağlup etti. Bu sonuçla 3 maçlık yenilmezlik serisi son bulan lacivert beyazlılar deplasmanda oynadığı 3 karşılaşmadan da sahadan puanla ayrılmasını bildi.

        MÜCADELENİN ÖNE ÇIKAN NOTLARI BURADA!

        ● Sivasspor’un Süper Lig’e döndüğü 2017/18’den bu yana en fazla mağlup ettiği üç rakibinden biri Kasımpaşa (6; Konyaspor ve Yeni Malatyaspor ile birlikte). İstanbul ekibiyle oynadığı son karşılaşmayı kaybeden Yiğidolar, bu rekabette üst üste 2+ yenilgi aldığı son süreci Şubat 2013-Şubat 2014 arasında yaşadı (3M).

        ● Sivasspor’a konuk olduğu son iki Süper Lig maçını kazanan Kasımpaşa, daha önceki 11 ziyaretinde aldığı galibiyet sayısını geride bırakmak istiyor (4B 5M).

        ● Süper Lig’in son üç sezonunda en fazla iç saha beraberliği alan takım konumundaki Sivasspor (18), evinde oynadığı son beş karşılaşmanın dördünde rakipleriyle yenişemedi (1M).

        ● Bu sezon deplasmanda oynadığı üç Süper Lig maçının hiçbirini kaybetmeyen Kasımpaşa (1G 2B), en üst lig tarihinde ilk dört dış saha karşılaşmasında mağlubiyet almadığı bir sezon geçirmedi.

        REKLAM

        ● İstanbul takımlarıyla oynadığı son Süper Lig maçında Pendikspor’u 3-2 mağlup eden Sivasspor, bu şekilde üst üste iki galibiyet aldığı son süreci Aralık 2021’de yaşadı ve o dönemdeki ikinci galibiyetini Kasımpaşa deplasmanında aldı (3-1).

        ● Süper Lig’de geride kalan süreçte attığı gollerin en büyük bölümünü ilk yarılarda kaydeden takım Sivasspor (%70; 7/10). Aynı dönemde ikinci 45 dakikalarda Kasımpaşa’dan (7) daha fazla gol yiyen sadece iki ekip bulunuyor: Pendikspor (9) ve İstanbulspor (9).

        ● Bu sezon Süper Lig’de rakip yarı sahada (%65) ve hücum bölgesinde (%62) en düşük pas yüzdesine sahip takım Kasımpaşa. Bu dönemde rakiplerine kendi yarı sahasında Sivasspor’dan (%78) daha yüksek başarı oranıyla pas yapma imkanı veren tek ekip İstanbulspor’du (%82).

        ● Süper Lig’de çıktığı 75’inci maçta ilk golünü Pendikspor filelerine gönderen Aaron Appindangoye, Sivasspor tarihinde golle en geç tanışan oyuncu oldu.

        ● Modou Barrow, Süper Lig kariyerindeki dört golün ikisini ve Sivasspor formasıyla ilk golünü İstanbul takımları karşısında kaydetti (İstanbul Başakşehir & Pendikspor).

        ● Kasımpaşa’nın Süper Lig’de kendine kalesine atılanlar hariç son dört golünü Aytaç Kara kaydetti. İstanbul ekibinin üst üste beş golünde imzası olan son isim, Kasım-Aralık 2018 arasında Mbaye Diagne’ydi.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Haberi Hazırlayan: Özer Çak
        Fikstür Puan Durumu Canlı Skor
        Şurada Paylaş!
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Habertürk canlı yayınına müdahale
        Habertürk canlı yayınına müdahale
        Lübnan-İsrail sınırında tansiyon yüksek
        Lübnan-İsrail sınırında tansiyon yüksek
        İsrail'den Gazze'ye: Saldırıları artıracağız
        İsrail'den Gazze'ye: Saldırıları artıracağız
        Beşiktaş yönetimi yarın toplanıyor!
        Beşiktaş yönetimi yarın toplanıyor!
        Türkiye'den Gazze'ye yardım eli
        Türkiye'den Gazze'ye yardım eli
        Binlerce kişi Filistin'e destek için toplandı
        Binlerce kişi Filistin'e destek için toplandı
        İSPARK yalanıyla sürücüleri hedef aldılar!
        İSPARK yalanıyla sürücüleri hedef aldılar!
        İşte İsmail Kartal'ın 11'i!
        İşte İsmail Kartal'ın 11'i!
        Mert Günok'un kırmızı kartı doğru mu?
        Mert Günok'un kırmızı kartı doğru mu?
        "İnfaz memuru, affetmiyor"
        "İnfaz memuru, affetmiyor"
        Yüz silikonu ile gizlenip kaçırdıkları kişiyi öldürdüler!
        Yüz silikonu ile gizlenip kaçırdıkları kişiyi öldürdüler!
        Çocuklar neden okula gitmek istemiyor?
        Çocuklar neden okula gitmek istemiyor?
        'Dur' ihtarına uymadı, 2'si polis 4 kişiye çarptı
        'Dur' ihtarına uymadı, 2'si polis 4 kişiye çarptı
        Meteoroloji duyurdu! Türkiye'nin tamamı güneşli
        Meteoroloji duyurdu! Türkiye'nin tamamı güneşli
        Icardi için sakatlık açıklaması!
        Icardi için sakatlık açıklaması!
        Martin Scorsese’nin en iyi 10 filmi
        Martin Scorsese’nin en iyi 10 filmi
        Hafta sonu dopdolu
        Hafta sonu dopdolu
        Habertürk Anasayfa