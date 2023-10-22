Sivasspor - Kasımpaşa maçı CANLI YAYIN
Sivasspor - Kasımpaşa maçının canlı anlatımı HTSPOR'da. Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında EMS Yapı Sivasspor ile Kasımpaşa karşı karşıya geliyor. Sivasspor'un ligde 10 puanı bulunurken, Kasımpaşa ise rakibin hemen üstünde 12 puanda bulunuyor. Sivasspor-Kasımpaşa mücadelesine dair tüm detaylar haberimizde...
STAT: Yeni 4 Eylül Stadyumu
HAKEM: Yaşar Kemal Uğurlu
SAAT: 13.30
YAYIN: beIN SPORTS 1
Sivasspor: Ali Şaşal, Burak, Aaron, Caner, Uğur, Yunus Emre, Kvet, Saiz, Emrah Başsan, Madou Barrow, Gerson Rodrigues
Kasımpaşa: Gianniotis, Omeruo, Sadık, Winck, Duhan, Gökhan, Aytaç, Hajradinovic, Gomis, Fall, Ngoy
Süper Lig'in 9. haftasında EMS Yapı Sivasspor ile Kasımpaşa karşı karşıya geliyor.
Ev sahibi EMS Yapı Sivasspor, 8. haftada deplasmanda Siltaş Yapı Pendikspor'u deplasmanda 3-2 mağlup etmeyi başardı. Bu sonuçla 5 maçlık galibiyet özlemini sonlandıran Yiğidolar, ligde 2. galibiyetini almış oldu. Daha önce 2. haftada Gaziantep FK'yı da deplasmanda mağlup eden kırmızı beyazlılar, sahasında oynadığı 4 karşılaşmada 3 beraberlik ve 1 mağlubiyet alarak taraftarı önünde hiç galip gelemedi.
Kasımpaşa geçtiğimiz hafta Fenerbahçe'yi konuk etti. Güçlü rakibinin ilk yarıda gelen gollerine engel olamayan Kasımpaşa mücadeleden de 2-0 mağlup etti. Bu sonuçla 3 maçlık yenilmezlik serisi son bulan lacivert beyazlılar deplasmanda oynadığı 3 karşılaşmadan da sahadan puanla ayrılmasını bildi.
MÜCADELENİN ÖNE ÇIKAN NOTLARI BURADA!
● Sivasspor’un Süper Lig’e döndüğü 2017/18’den bu yana en fazla mağlup ettiği üç rakibinden biri Kasımpaşa (6; Konyaspor ve Yeni Malatyaspor ile birlikte). İstanbul ekibiyle oynadığı son karşılaşmayı kaybeden Yiğidolar, bu rekabette üst üste 2+ yenilgi aldığı son süreci Şubat 2013-Şubat 2014 arasında yaşadı (3M).
● Sivasspor’a konuk olduğu son iki Süper Lig maçını kazanan Kasımpaşa, daha önceki 11 ziyaretinde aldığı galibiyet sayısını geride bırakmak istiyor (4B 5M).
● Süper Lig’in son üç sezonunda en fazla iç saha beraberliği alan takım konumundaki Sivasspor (18), evinde oynadığı son beş karşılaşmanın dördünde rakipleriyle yenişemedi (1M).
● Bu sezon deplasmanda oynadığı üç Süper Lig maçının hiçbirini kaybetmeyen Kasımpaşa (1G 2B), en üst lig tarihinde ilk dört dış saha karşılaşmasında mağlubiyet almadığı bir sezon geçirmedi.
● İstanbul takımlarıyla oynadığı son Süper Lig maçında Pendikspor’u 3-2 mağlup eden Sivasspor, bu şekilde üst üste iki galibiyet aldığı son süreci Aralık 2021’de yaşadı ve o dönemdeki ikinci galibiyetini Kasımpaşa deplasmanında aldı (3-1).
● Süper Lig’de geride kalan süreçte attığı gollerin en büyük bölümünü ilk yarılarda kaydeden takım Sivasspor (%70; 7/10). Aynı dönemde ikinci 45 dakikalarda Kasımpaşa’dan (7) daha fazla gol yiyen sadece iki ekip bulunuyor: Pendikspor (9) ve İstanbulspor (9).
● Bu sezon Süper Lig’de rakip yarı sahada (%65) ve hücum bölgesinde (%62) en düşük pas yüzdesine sahip takım Kasımpaşa. Bu dönemde rakiplerine kendi yarı sahasında Sivasspor’dan (%78) daha yüksek başarı oranıyla pas yapma imkanı veren tek ekip İstanbulspor’du (%82).
● Süper Lig’de çıktığı 75’inci maçta ilk golünü Pendikspor filelerine gönderen Aaron Appindangoye, Sivasspor tarihinde golle en geç tanışan oyuncu oldu.
● Modou Barrow, Süper Lig kariyerindeki dört golün ikisini ve Sivasspor formasıyla ilk golünü İstanbul takımları karşısında kaydetti (İstanbul Başakşehir & Pendikspor).
● Kasımpaşa’nın Süper Lig’de kendine kalesine atılanlar hariç son dört golünü Aytaç Kara kaydetti. İstanbul ekibinin üst üste beş golünde imzası olan son isim, Kasım-Aralık 2018 arasında Mbaye Diagne’ydi.