Süper Lig'de oynadığı 31 maçta 9 galibiyet, 7 beraberlik ve 15 mağlubiyet yaşayan Kasımpaşa, topladığı 34 puanla 15. sırada yer alıyor. Sivasspor ise ligde yaptığı 32 maçın 10'nu kazandı, 7'inde berabere kaldı ve 15'ini kaybetti. Sivas ekibi, ligde 37 puanla 11. sırada bulunuyor.

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