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Sivasspor - Kasımpaşa maçı CANLI YAYIN

Kasımpaşa, Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında deplasmanda Demir Grup Sivasspor ile karşı karşıya geliyor

Giriş: 16.05.2023 - 16:06 | Güncelleme: ABONE OL
Sivasspor - Kasımpaşa maçı CANLI YAYIN
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STAT: Sivas 4 Eylül Stadı
HAKEM: Ali Şansalan
SAAT: 17.00
YAYIN: beIN Sports 1

SİVASSPOR: Muammer, Alaaddin, Goutas, Camara, Uğur, Ulvestad, Charisis, Saiz, N'jie, Gradel, Caicedo
TEKNİK DİREKTÖR: Rıza Çalımbay

KASIMPAŞA: Günay, Hadergjonaj, Donk, Djilobodji, Mortadha, Aytaç, Malsa, Eysseric, Mounir, Fall, Koita
TEKNİK DİREKTÖR: Kemal Özdeş

Süper Lig'de oynadığı 31 maçta 9 galibiyet, 7 beraberlik ve 15 mağlubiyet yaşayan Kasımpaşa, topladığı 34 puanla 15. sırada yer alıyor. Sivasspor ise ligde yaptığı 32 maçın 10'nu kazandı, 7'inde berabere kaldı ve 15'ini kaybetti. Sivas ekibi, ligde 37 puanla 11. sırada bulunuyor.

İki takım arasında sezonun ilk yarısında İstanbul'da oynanan maçı Demir Grup Sivasspor, 2-1 kazanmıştı.

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