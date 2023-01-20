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Sivasspor kafilesi 8 eksikle Gaziantep’e gitti

Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında deplasmanda Gaziantep FK ile karşılaşacak DG Sivasspor kafilesi Gaziantep'e gitti

Giriş: 20.01.2023 - 15:24 | Güncelleme: ABONE OL
Sivasspor kafilesi 8 eksikle Gaziantep’e gitti
İHA

Sivasspor, Gaziantep FK ile oynayacağı maç öncesi 8 eksikle deplasmana gitti.

Sivas Valisi Yılmaz Şimşek ve Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, yolculuk öncesi kulüp tesislerine gelerek kırmızı-beyazlı ekibi deplasmana uğurladı. Futbolculara ve teknik heyete başarı dileklerini ileten Vali Şimşek ve Başkan Bilgin, takıma güvendiklerini söyledi.

Kırmızı-beyazlı kafilede şu sporcular yer alıyor:

"Ali Şaşal Vural, Muammer Yıldırım, Emre Satılmış, Ziya Erdal, Uğur Çiftçi, Alaaddin Okumuş, Caner Osmanpaşa, Samba Camara, Dimitrios Goutas, Mehmet Albayrak, Isaac Cofie, Erdoğan Yeşilyurt, Fredrik Ulvestad, Max Gradel, Charis Charisis, Ahmed Musa, Kader Keita, Mustapha Yatabare, Muhammed Mert Dursun, Kaan Onaran."

Sakatlıkları bulunan Hakan Arslan, Aaron Appindangoye, Leke James, Murat Paluli, Karol Angielski ve Clinton N'Jienin yanı sıra U17 Milli Takımı'nda bulunan Emre Gökay ile sarı kart cezalısı Robin Yalçın kadroda yer almadı.

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