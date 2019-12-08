08 ARALIK 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Erdal Sarılar, yaptığı açıklamada, transfer süreci ile ilgili değerlendirmede bulundu.
Sezon başında tahmin etmedikleri bir başarıya ulaştıklarını belirten Sarılar, "Allah bizim takıma hep böyle oynamayı nasip etsin. En önemlisi o, biz bir deplasman takımı gibi geriye çekilip bir gol atıp yenme şeklinde oynamıyoruz. İkiyi atıyoruz, üçüncü golü atmayı kovalıyoruz. Üçü atınca dördü kovalıyoruz. Yeni Malatyaspor karşılaşmasında da biraz daha dikkat etsek 4-5 olurdu. Takım iyi oturdu. Hiç kimse sivrilmiyor. Herkes iyi oynuyor. Herkes gol atıyor." diye konuştu.
Takım olarak kadrolarını korumak istediklerini aktaran Sarılar, "Transferler konusunda benim görüşüm belli, 10 milyon avro verseler, bir futbolcumuzu ben devre arasında satmak istemiyorum. Bu benim kendi görüşüm, yönetimin filan değil. Sonra biz kulüp olarak parayı ne yapacağız? Bizim şu andaki bu mutluluğumuzu para ile satın alamazsınız. Allah'a şükür, takım olarak öyle acil paraya da ihtiyacımız yok." ifadelerini kullandı.
Rıza Çalımbay'ın isteği doğrultusunda 4 hafta önce futbolcularla görüştüğünü aktaran Sarılar, şunları kaydetti:
"Ben futbolculara dedim, Fenerbahçe maçı sonuna kadar sizlere tek kelime etmeyeceğim. Fenerbahçe maçını geçtikten sonra sizlerle görüşeceğim. Bunun için de herhangi bir teklif de yapmadım. Sezon başında sadece bir teklif yapmıştım. Onlar da düşünelim demişlerdi. Çocuklar aslan gibi oynuyor. Kafaları bir yerde takılı değil. Bizde mutlular. Biz de onlarla mutluyuz."
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