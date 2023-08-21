Sivasspor ilk galibiyetini aldı
Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında EMS Yapı Sivasspor deplasmanda Gaziantep Futbol Kulübü'nü 3-1 mağlup ederek bu sezonki ilk galibiyetini aldı. Gaziantep FK üst üste 2. yenilgisini aldı
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EMS Yapı Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında Gaziantep FK'ya konuk oldu.
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Sivas ekibi 12. dakikada Samu Saiz, 44. dakikada Caner Osmanpaşa ve 84. dakikada Gerson Rodrigues'in golleriyle sahadan 3-1 galip ayrıldı.
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Gaziantep FK'nın tek golünü 50. dakikada Furkan Soyalp kaydetti.
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Ligin ilk haftasında Samsunspor ile berabere kalan Sivasspor aldığı bu galibiyet ile puanını 4 yaptı. Gaziantep FK ise üst üste ikinci maçını da kaybetti.