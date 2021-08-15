Sivasspor ile Konyaspor, Süper Lig'in ilk haftasında yarın oynanacak olan maçla birlikte 25. kez karşı karşıya gelecek. Geride kalan 24 mücadelede Sivasspor 9 galibiyet elde ederken, Konyaspor ise 7 kez galibiyetle ayrıldı. 8 müsabaka ise beraberlikle sona erdi. Bu maçlarda Yiğidolar rakip fileleri 25 kez havalandırırken kalesinde ise 26 gole engel olamadı.

İki takım arasındaki en farklı maç 2017-2018 sezonunun ikinci yarısında Konyaspor’un sahasında 5-0 kazandığı maç olmuştu.

Bahçeşehir Koleji Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda Yarın oynanacak olan müsabaka saat 19.15’te başlayacak. Karşılaşmada hakem Fırat Aydınus düdük çalacak.

Sivasspor ile Konyaspor'un Süper Lig'de oynadıkları maçlar şöyle:

2005-2006 Sezonu

Sivasspor - Konyaspor: 1-1

Konyaspor - Sivasspor: 2-1

2006-2007 Sezonu

Konyaspor - Sivasspor: 2-0

Sivasspor - Konyaspor: 1-3

2007-2008 Sezonu

Konyaspor - Sivasspor: 2-1

Sivasspor - Konyaspor: 3-0

2008-2009 Sezonu

Sivasspor - Konyaspor: 1-0

Konyaspor - Sivasspor: 0-0

2010-2011 Sezonu

Sivasspor - Konyaspor: 1-0

Konyaspor - Sivasspor: 1-1

2013-2014 Sezonu

Sivasspor - Konyaspor: 2-0

Konyaspor - Sivasspor: 3-0

2014-2015 Sezonu

Sivasspor - Konyaspor: 0-0

Konyaspor - Sivasspor: 0-1

2015-2016 Sezonu

Sivasspor - Konyaspor: 0-0

Konyaspor - Sivasspor: 2-1

2017-2018 Sezonu

Sivasspor - Konyaspor: 2-1

Konyaspor - Sivasspor: 5-0

2018-2019 Sezonu

Sivasspor - Konyaspor: 0-0

Konyaspor - Sivasspor: 1-1

2019-2020 Sezonu

Sivasspor - Konyaspor: 2-0

Konyaspor - Sivasspor: 2-2

2020-2021 Sezonu

Konyaspor - Sivasspor: 0-1

Sivasspor - Konyaspor: 3-1