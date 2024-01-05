Sivasspor ile Galatasaray maçının biletleri satışa çıkarıldı

REKLAM advertisement1

Trendyol Süper Lig'de 16. haftanın erteleme maçı olan Sivasspor ile Galatasaray karşılaşmasının biletleri satışı çıktı.

Sivasspor'un, bu sezon sahasında Galatasaray, Beşiktaş ve Fenerbahçe ile oynayacağı maçlarda geçerli olacak bilet fiyatları belli oldu.

Buna göre 11 Ocak Perşembe günü Sivasspor ile Galatasaray arasında saat 17.00'da Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda oynanacak maçın bilet fiyatları şöyle:

VIP Alt: 1.100 TL

Maraton Alt: 1.050 TL

Maraton Üst: 1.050 TL

Güney Alt: 800 TL

Güney Üst: 800 TL

Bayan Tribün: 800 TL

Misafir Tribün: 1.000 TL