Sivasspor hakemi kararttı

Süper Lig'in 15. haftasında Beşiktaş ile Demir Grup Sivasspor arasında oynanan maçı, siyah-beyazlılar Güven, Larin ve Oğuzhan'ın golleriyle 3-0 kazandı.

MAÇ SONUNDA FLAŞ PAYLAŞIM

Sivasspor, maçın ardından sosyal medya hesaplarından hakem Arda Kardeşler’e imalı bir paylaşımda bulundu. Maçın skor tabelasını ve futbolcular ile hakemin olduğu fotoğrafı paylaşan kırmızı-beyazlı kulüp müsabakanın hakemi Arda Kardeşler’i siyah-beyaza çevirdi.

MECNUN OTYAKMAZ: BANA GÖRE ÇİZGİ İLE TOPUN ARASINDA BİR YEŞİL ALAN GÖZÜKÜYOR

Sivasspor Kulübü Başkanı Mecnun Otyakmaz, Süper Lig'de Beşiktaş'a 3-0 yenildikleri maçta kalelerinde gördükleri ilk golden önce topun oyun alanı dışından çevrildiğini savunarak, "Bana göre çizgi ile topun arasında bir yeşil alan gözüküyor. Bu kadar para harcıyorsak, net bir şekilde bunun karşılığını almamız lazım." dedi.

Karşılaşmanın ardından basın mensuplarına açıklamada bulunan Otyakmaz, maçların daha iyi yönetilmesi için önemli yatırımların yapıldığını belirterek, "Daha iyi yönetilsin, imkanları daha genişlesin diye hakemlerimize alan açıyoruz. Teknoloji getiriyoruz, masraf ediyoruz, daha fazla para harcıyoruz. Gol çizgisi teknolojimiz var ama taç çizgilerinde olmadığı söyleniyor. Olmadıysa bu kadar dışarıda gözüken bir pozisyonu neden içeride diye verdiler. Tabii bu bizim kötü oyunumuzun da önüne geçmemeli. Gerçi 11'e 11 devam etmiş olsaydık iyi mücadele ettiğimizi de söyleyebilirim. Daha sonra yediğimiz gollerle taraftarlarımızdan özür dileyecek bir futbol ortaya çıkarmış olduk. Yeri gelmişken özür dileyelim." diye konuştu.

Mecnun Otyakmaz, devre arasında kaptanları Hakan Arslan'ın itiraz sonucu kırmızı kart gördüğünü anımsatarak, "Devre arasında sahaya pozisyonla ilgili çok fotoğraf gelince, Hakan yapmaması gereken bir hareket yaptı. Kaptanımıza yakışmayan bir hareket. Ancak bu tip meseleler insanı sinirlendiriyor, sinirini bozuyor. Bu tip olaylara sebebiyet veriyor. Acemice bir hareketle 10 kişi kaldık ve iki basit hatayla 3-0 mağlup olduk. Üzgünüz, taraftarımızdan özür diliyoruz. Ancak çizgi teknolojisinden faydalanamadığımız için ortaya çıkan bu durum, hem mağlubiyetimize sebebiyet verdi hem de VAR'daki hakemler için kara bir gece, eksi bir puan oldu." şeklinde görüş belirtti.

Beşiktaş'ın attığı ilk golden önceki pozisyonun çok tartışıldığını aktaran Otyakmaz, şunları kaydetti:

"Bana göre çizgi ile topun arasında bir yeşil alan gözüküyor. Bu biraz fazla gözüküyor. Dolayısıyla ben çıkmış olma ihtimalinin çok yüksek olarak görüyorum. Bu kadar para harcıyorsak, net bir şekilde bunun karşılığını almamız lazım. Sivasspor büyük camia, kimse Sivasspor'u hafife almasın. Daha fazla şey söylemek lazım. Bunu bir maçtaki bir pozisyondan dolayı söylemiyorum. Evvelki hafta ofsayttan bir golle yenildik. Daha önceki maçlarda penaltılarımız verilmedi, aleyhimize penaltı verildi. Bu VAR bizim işimizi çözmedi. İptal etsinler, bari paramız gitmesin. Kaç tane hakem görev alıyor. O kadar hakemin, teknolojinin içinde yine yanlış kararlar çıkıyor. Bunları söylerken sadece kendi görüşüme göre değil, tarafsız olduğuna inandığım birkaç arkadaşın ve bazı hakemlerin de görüşlerini aldım. Herkes bu golün iptal edilmesi yönünde görüş bildirdi."

Otyakmaz, Hakan Arslan'ın gördüğü kırmızı kart için itirazda bulunacaklarını dile getirerek, "İsmi Rafael olsaydı, hallolurdu. Bakalım Hakan hallolacak mı? Bir itiraz yapalım." ifadelerini kullandı.

ERDOĞAN YEŞİLYURT: HAKEM BANA "SUS LAN" DİYOR

Demir Grup Sivasspor futbolcusu Erdoğan Yeşilyurt, Beşiktaş'a 3-0 kaybettikleri maçın ardından hakem Arda Kardeşler'e yönelik eleştirilerde bulundu. Erdoğan'ın açıklamaları şöyle:

"Motivasyon kaybı değildi. Yanlış konuşmak istemiyorum. Yanlış konuşunca hemen ceza veriliyor. Emeğimiz yenildi burada. Biz burada emek veriyoruz. Hafta içi, hafta sonu, yol çekiyoruz. Bize karşı davranışları. Arda 'Hoca' demek istemiyorum, bana 'Sus lan' diyor. Bunlar yanlış konuşmalar. Bizim hakkımız itiraz etmek. Hakkımız yeniyorsa konuşacağız. Sırf sahada değil ki, dışarıda da böyle."

"VAR diye bir şey var. Hakem, 1 metre yanda, 1 metre bile değil. Sivasspor'un hakkını yiyorlar. Ben buna izin vermem. Ne diyeceğimi bilemiyorum. Kendimi durdurmam lazım. Küçük çocuklar da var, izliyorlardır. Çok puan kaybediyoruz, böyle hakem hatalarından. Bu hataların önüne geçilebilir."

"Biz 1 dakika bekledik, 1 dakika neyi izlediler o zaman, pardon. Fotoğraf telefonuma geldi ve hemen gördüm. Bizim hakkımız yeniliyor. Ülkemizde VAR'ı da çözemedik. İnsandır hata yapar demek istiyorum da diyemiyorum da yani. Hakemler de konuşmalarına dikkat etsin. Biz de insanız, hakkımızı ararız. Maalesef böyle bir gece yaşadık. Biz yenilebiliriz Beşiktaş'a. Biz her sene şampiyonluk yarışında olamayız. Beşiktaş'a 1-0, 5-0 yenilebilirsin fark etmez. Bugün başka şeyler ön plana çıktı.

UĞUR ÇİFTÇİ: AYIPTIR

Sivassporlu Uğur Çiftçi mücadelenin ardından yedikleri ilk golde topun dışarı çıktığını dile getirdi. Uğur'un açıklamaları şöyle:

"Boş yere mi itiraz ettik? Görebiliyor muyuz pozisyonu? Maçı konuşmaya gerek yok. İdman yapıyoruz, yol çekiyoruz, ailemizden uzak kalıyoruz. Bunun için mi! Yüzde 10'luk bir pay olur. Bu kırmızıdır, siyah diyebilir miyim? Ayıptır ya! Hocam taç diyorum, gözünün önünde, ayıptır ya! Hakem yanlış görebilir, olabilir ama VAR diye bir şey var. Emeğimiz yeniyor. Emeğimize yazık. Bu tür şeylerle olmuyor. Göztepe'de ofsayttan gol yedik. Karagümrük maçında olmadık penaltı verildi. Taçtan gol yiyoruz. İnsaf ya! Ben işimi yaptım mı diye düşünüyorum gece yatarken. Bu işi yapanlar da düşünür inşallah. Bunu düşünmeliler. Emek veriyoruz. İzleyenler, yorumlayanlar katılabilir, katılmayabilir saygı duyuyoruz. Bizim yerimize kendinizi koyun. Piyonları dizin oynayalım mı, böyle mi! Canımız yanıyor artık. Sinirleniyoruz. Rica ediyorum, canımız yanıyor, rica ediyorum lütfen. Elimizi vicdanımıza koyalım"

RIZA ÇALIMBAY: HAKEM DE HATA YAPABİLİR

Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay maçın ardından konuştu ve 10 kişi kalmamaları gerektiğini dile getirdi. Çalımbay ilk golle ilgili de konulurken hakemlerin de hata yapabileceğini ifade etti. Çalımbay'ın açıklamaları şöyle:

"O golden sonra bir sürü şeyler oldu. Devre arasında yapılan şeyler iyi değil. Biz onu çözeceğiz. Yapmamız gerekiyordu. Hakem hata yapmış olabilir, bir sürü böyle şeyler yaşanıyor. Kırmızı kart görmek doğru bir şey değil. Her maçta galip geleceksin, önde bitireceksin diye bir şey yok. Normal gol de olabilir. Onlar baştan söylediğim şey, sakın 10 kişi kalmayalım. Hakemle uğraşmayın dedim."

"Ben görmediğim pozisyonu ama hakemin hatası var mı, yok mu ayrı şey. Oyunda kalmamız, kırmızı kart görmememiz gerekiyor. Biz ikinci yarıda daha iyi oynayabilirdik. 3 gol yedik, 3'ü de yenmemesi gereken goller. İlk yarı kafa kafaya oynadık. Bir sorun yoktu ki. Golü telafi edebilirdik. 10 kişi kalınca çok sıkıntı yaşadık."

"10 kişi kalınca mecburen kontra atağa döndük. Baktığınız zaman net pozisyon vermedik son anlarda. Son anlarda 2 gol yedik, yenmemesi gerekiyor. Gol yenir ama böyle yenmez. Beşiktaş da oynadı, kazandı. Hakem hatalarıyla ilgili konuştum, bir daha da konuşmam. Hakem hata yapabilir, yapacak bir şey yok. Biz 11 kişi kalsaydık, böyle bir sonuç olmazdı."