Sivasspor Gerson Rodrigues'i kiraladı

Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdüren Sivasspor, Portekiz asıllı Lüksemburglu futbolcu Gerson Rodrigues'in 2023-24 sezonun sonuna kadar geçici transferi konusunda Dinamo Kiev Kulübü ile anlaşmaya varıldı.

Gerson Rodrigues, Erzurum kampında kendisini Sivasspor'a bağlayan sözleşmeye imza attı. İmza töreninde başkan Mecnun Otyakmaz da yer aldı.

20 Haziran 1995'te Portekiz'de dünyaya gelen Lüksemburg asıllı futbolcu futbola Metz alt yapısında başladı. Ardından Kayl-Tetange, RFCU Luxembourg, CS Fola Esch, Telstar, FC Sheriff, Jubilo Iwata, Dinamo Kiev, Troyes ve Al-Wehda formalarını giyen sporcu, Ankaragücü ve Eyüpspor formalarını giydi. Kariyerinde 246 maça çıkan Gerson Rodrigues, 60 kez gol sevinci yaşadı ve 17 kez de asist yaptı. Gerson Rodrigues, 55 kez de Lüksemburg Mili Takımı formasını giydi ve bu maçlarda 16 gol kaydetti.