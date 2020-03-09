Sivasspor - Galatasaray maçının yazar yorumları

ERMAN TOROĞLU: Seri 1 sarı kart gördü ilk yarıda. Neden? Bir serbest vuruşta hakem düdüğü çalmadan başlatma demesine rağmen başlattığı için. Peki, sonra ne oldu? Seri penaltı yaptı. Burada da ikinci sarıdan kırmızı görmesi gerekirdi. Ama hakemde onu gösterecek yürek yoktu..