Kulübün sosyal medya hesabından yayımlanan mesajda, "Bugün futbolcumuz Dia Saba'nın doğum günü, mutlu yıllar" ifadelerine yer verildi.

31 yaşına giren İsrail'i futbolcu sezon başında Birleşik Arap Emirlikleri Pro Ligi takımlarından El-Nasr takımından Sivasspor'a transfer edilmişti. Saba, ligde 11 maçta forma giyerek, 4 kez gol sevinci yaşadı.