AA

Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdüren Sivasspor, Avusturya kampında takımla deneme antrenmanlarına çıkan Kader Keita ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.

Fransa'da 6 Kasım 2000'de dünyaya gelen Kader Keita, futbola LOSC Lille altyapısında başladı.

Ardından Belçika ekibi KVC Westerlo'ya transfer olan 21 yaşındaki sporcu, geçtiğimiz sezon ise İsviçre'de FC Sion takımında forma giydi.

Ön liberoda görev yapan genç futbolcu, kariyerinde çıktığı 95 maçta 4 kez gol sevinci yaşadı ve 2 asist yaptı.