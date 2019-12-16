Sivasspor - Fenerbahçe maçının yazar yorumları

ERMAN TOROĞLU: Ersun Yanal bu kadroyu rekabete sokamadı. Hep aynı şeyleri yaptı, monotonlaştılar. Rakipler de ona göre önlem aldılar. Bu kadar sakatın bir takımda olmaması gerekir. Bu kadar sakatlık iki şeyden olur, birisi yanlış yaptırılan antrenman, ikincisi kendilerine bakmamaları. Ortada bir şey var ki Fenerbahçe takımı sakata geliyor.