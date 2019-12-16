Sivasspor - Fenerbahçe maçının yazar yorumları

16 ARALIK 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
SERDAR ALİ ÇELİKLER: Fenerbahçe ne kendi klasiğini uygulayabildi ne de reaksiyon verdi. Sadece ilk yarıda 3 duran topta kez altı pas'a top şişirip kaleci Samassa'yı çalıştırdılar. Hiç uzatmayalım, Ersun Yanal'a ayrılan sürenin sonuna gelindi. Bence son kredisini de harcadı. Muhtemel bir derbi mağlubiyeti ya da beraberliği hocanın son maçı olur.
Siz 1 haftadır ne çalıştınız hocam? Hala Emre mi kullanacak kornerleri ve duran topları. Olmuyor, atamıyor işte. Başka kullanacak adam yok mu? Emre çok kötüyken, Gustavo uyukladığı bir gündeyken, Sadık sakatlanmışken onun yerine titrek Zanka'yı alacağına Gustavo'yu stopere çekip Tolga'yı alıp direnç artıramaz mıydın?
Kruse ve Altay'ı sen aldırdın. Bu iki isme gösterdiğin sabrı diğer isimlere gösterdin mi? Kruse denen gol özürlü adam yerine 2. devre başlarken Ferdi'yi ve Deniz'i almayı neden düşünmediniz? Tek sol bek ile sezona başlama hatasını yapan yönetim tamam. Dirar da orada elinden geleni yapıyor ama misal Murat Sağlam sağ bek oynasa daha evvel sol bek oynamış Isla sol beke geçse ve Dirar ile sağ önde direnç artırılsa nasıl olurdu hiç denediniz mi?
MEHMET DEMİRKOL: Rıza Çalımbay ve öğrencilerini tebrik etmek lazım. Emre, Kruse, Ozan, Luis Gustavo gibi kağıt üzerinde standart üstü oyunculardan kurulu bir Fenerbahçe orta sahasına karşı Beşiktaş’ın kiralık gönderdiği stoper Fatih, sol bek Ziya ve Mert ile üstünlük sağladılar.
Rakibin ağırlığından doğan zaafiyetini çok iyi değerlendirdiler. Ve işi Dirar ve özellikle Isla’nın orta saha kopuk oyunun üzerinden bitirdiler. Maçın sonlarındaki gitgel dışında istedikleri hep oldu. Ersun Yanal’ın buna karşı bir planı yoktu.
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