21 OCAK 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Süper Lig'in lideri Demir Grup Sivasspor, ligde 18. haftalar itibarıyla tarihinin en golcü sezonunu yaşıyor. Kırmızı-beyazlılar, ligde geride kalan 18 haftalık periyotta 37 gole ulaşarak bu kulvarda tarihi bir başarıya imza attı. Tarihinde ilk kez 2005-2006 sezonunda Süper Lig'e yükselen Sivas ekibi, bu sezon ligde geride kalan süreçte 41 gollü Trabzonspor'un ardından ligin en fazla gol atan ikinci takımı olarak dikkati çekti.
Rakip fileleri 37 kez havalandırma başarısı gösteren Sivasspor, 14. sezonunu geçirdiği Süper Lig'de 18 maçlık periyotta en iyi hücum performansını sergiledi. Ligde 18'nci haftalar itibarıyla Brezilyalı teknik direktör Roberto Carlos'un çalıştırdığı 2013-2014 sezonunda 34 gole ulaşan Demir Grup Sivasspor, şampiyonluk mücadelesi 2007-2008 ve 2008-2009 sezonlarında ise 30'ar gol atmıştı. Ligde her maçta gol atma başarısı gösteren kırmızı-beyazlılar, maç başı 2,05 gol ortalamasıyla oynuyor.
EN GOLCÜ YATABARE
Sivasspor'un Malili futbolcusu Mustapha Yatabare, ligin geride kalan bölümünde attığı gollerle takımının başarısında önemli rol üstlendi. Sivas ekibinin sezon başında İttifak Holding Konyaspor'dan transfer ettiği ve 18 haftalık periyotta 8 golle takıma önemli katkı sağlayan 33 yaşındaki Yatabare, Beşiktaş (2),Medipol Başakşehir, MKE Ankaragücü, Antalyaspor, Kasımpaşa, Gençlerbirliği, Göztepe maçlarında fileleri havalandırma başarısı gösterdi.
Demir Grup Sivasspor'da Emre Kılınç 6, Fernando 5, Arouna Kone, Erdoğan Yeşilyurt, Hakan Arslan ve Mert Hakan Yandaş dörder, Uğur Çiftçi ve Ziya Erdal birer golle takımına katkı sağladı. Kırmızı-beyazlı ekip, 18 haftalık süreçte rakip fileleri 37 kez havalandırırken, kalesinde 17 gol gördü. Sivasspor'un Süper Lig'de 18. haftalar itibariyle attığı ve yediği gol sayıları şöyle:
|Sezon
|Attığı
|Yediği
|2005-2006
|19
|17
|2006-2007
|18
|22
|2007-2008
|30
|13
|2008-2009
|30
|12
|2009-2010
|22
|32
|2010-2011
|17
|33
|2011-2012
|29
|29
|2012-2013
|21
|24
|2013-2014
|34
|23
|2014-2015
|19
|28
|2015-2016
|18
|26
|2017-2018
|24
|28
|2018-2019
|24
|25
|2019-2020
|37
|17
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