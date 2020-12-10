Sivasspor'dan İsrail'de ırkçılığa tepki

UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki PSG-Başakşehir maçında Pierre Webo'ya yapılan ırkçı saldırının yankıları sürüyor. Avrupa Ligi'ndeki temsilcimiz Sivasspor, gruptaki son maçında Maccabi Tel-Aviv'e konuk olurken mücadele öncesinde ırkçı saldırıyı kınadı.

Seremonide diz çöken kırmızı-beyazlı oyuncular ellerini de havaya kaldırarak ırkçılığı protesto etti.