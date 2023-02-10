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Sivasspor'dan depremzedeler için yardım kampanyası

Sivasspor, 10 ilimizi etkileyen depremden etkilenen depremzedeler için yardım kampanyası başlattı

Giriş: 10.02.2023 - 20:19 | Güncelleme: ABONE OL
Sivasspor'dan depremzedeler için yardım kampanyası
AA

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor, Kahramanmaraş merkezli ve 10 ili etkileyen depremlerde zarar görenler için yardım kampanyası düzenledi.

Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada; Akdeniz, Güneydoğu ve Doğu Anadolu bölgelerindeki 10 ili etkileyen söz konusu depremlerin tüm ülkeye yasa boğduğu belirtildi.

Bölgedeki depremzedeler için Sivasspor'un da harekete geçtiği vurgulanan açıklamada, "6 Şubat 2023 tarihinde meydana gelen ve tüm ülkeyi yasa boğan Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından, felaketten etkilenen vatandaşlarımız için çalışmalarına başlayan kulübümüz, ilk etapta yapılan nakdi ve diğer yardımlardan sonra bugün ise erzak kolisini taşıyan 2 tırımızı Hatay ilimize gönderdi." ifadeleri kullanıldı.

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